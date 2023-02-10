Турне Лаврова в Африку: почему не стоит недооценивать эти визиты

География международных визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова за последний год значительно сузилась. Если раньше Лаврова и его делегацию можно встретить на саммитах G20 и международных форумах, то сейчас он посещает Иран и страны Африки.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, сейчас Лавров колесит между определенным "треугольником": Тигеран – Африка – Талибан.

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Российский МИД на дне

Борис Тизенгаузен сравнил положение дел в 2012-2013 годах, когда Сергей Лавров был участником форумов Большой двадцатки, Большой восьмерки, был на встречах с лидерами многих стран с нынешней ситуацией, когда российскому МИДу ничего не остается, как встречаться со странами Африки и террористами.

Все это произошло из-за неспособности Владимира Путина управлять страной. Его империалистические идеи все быстрее роют могилу русскому государству.

Сейчас у них колесит такой треугольник, значит, они в Тигеран мотаются, то посещают Африку, то с талибами какие-то новые соглашения заключают. То есть такая ось зла, на которую диктаторы так осторожно присели и сидят и дружат там,

– сказал Тизенгаузен.

При этом политтехнолог сказал, что не стоит недооценивать визиты Лаврова в страны Африки, потому что каждая страна имеет право голоса в ООН и не важно ее расположение или площадь.

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По его мнению, европейским партнерам также нужно обратить внимание на страны Африки, потому что Россия вовсю использует там ЧВК "Вагнер". В целом Евгений Пригожин помимо деятельности своей ЧВК предоставляет африканским странам услуги политтехнологов, ботоферм для выгодных России африканских политиков.

"Он снабжает африканских лидеров в комплексе ЧВК и политтехнологами. И они там периодически меняют устройство, периодически приводят к власти нужных людей. Россия в своем репертуаре коррумпирует диктаторов", – подытожил Борис Тизенгаузен.

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