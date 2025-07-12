Лавров встретился с Ким Чен Ыном и передал ему "горячий привет" от Путина

В субботу, 12 июля, министр иностранных дел России посетил КНДР. После переговоров со своим северокорейским коллегой Цой Сон Хи Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном, передав ему "горячий привет" от Владимира Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ и Sky News. Визит состоялся на фоне слухов о подготовке к развертыванию дополнительных северокорейских войск в России.

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Что известно о переговорах?

Российского дипломата приняли в курортном городе Вонсан. Сначала он принял участие в более 3-часовых переговорах с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда так называемого стратегического диалога.

Главы ведомств обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в частности график будущих политических контактов и перспективы дальнейшего взаимодействия в практических областях.

Встреча глав МИД России и КНДР: смотрите фото

Кроме того, состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Страны утвердили "взаимную приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся здесь проблем". В то же время в вопросе войны в Украине Лавров получил "твердую поддержку всех целей "СВО".

Их (солдат КНДР – 24 Канал) жертвы, принесены даже ценой собственной жизни, сделали значительный вклад в освобождение региона (Курской области – 24 Канал),

– сказал российский министр.

По итогам переговоров подписан План межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026 – 2027 годы.

Как прошла встреча с Кимом?

Позже Лаврова почтили встречей с самим Ким Чен Ыном. Российский дипломат передал северокорейскому лидеру "горячий привет" от Путина.

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Я подумал, что лучше встретиться с вами не в Пхеньяне, а здесь, потому что вы можете немного отдохнуть. И еще – вы являетесь первым иностранным гостем нашего курорта, и мне очень приятно, что именно здесь мы встречаемся,

– сказал Ким.

Напомним, Россия активизировала военные связи с КНДР после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года. Пхеньян также помогает Москве с оружием, в частности поставляет до 40% боеприпасов для продолжения войны в Украине, говорят в ГУР МОУ.