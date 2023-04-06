Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не устает делать громкие и бессмысленные заявления. В этот раз он заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.
Заметим, что накануне в никому не нужном министерстве России говорили, что холодная война переросла в горячую. Собственно эти слова решил повторить Сергей Лавров, жалуясь на провалы страны-агрессорки в войне, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Россия в своем воображении воюет со США
Интересно, что, несмотря на болезненное заявление о горячей фазе войны, Лавров считает, что Россия должна поддерживать отношения с США.
Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз угрожает все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять,
– жаловался Лавров.
Заметим, что до этого Лавров жаловался, что США перешли все рамки приличия в своей политике. Что сейчас от Вашингтона можно ждать чего угодно. Что государство пересекло границы как дипломатические, так и этические и любые другие. Крайне смешно слушать это от представителя России, ежедневно совершающей военные преступления в Украине.
И несмотря на то, что Вашингтон, по словам Лаврова, такой плохой, с ним планируют продолжать поддерживать отношения. Глава никому не нужного министерства выразил надежду, что "у американцев проснется разум". И что они захотят возобновить хоть какой-то диалог.
Лаврова высмеяли в Индии
- Напомним, что 3 марта в Нью-Дели прошла многосторонняя конференция Raisina Dialogue. В этом году в ней участвовал Сергей Лавров.
- Он пытался продвинуть российские нарративы. Более того, жаловался на то, что Москва – "жертва" в российско-украинской войне. А еще ему было очень грустно из-за того, что G20 не интересует "ничто кроме Украины".
- Министр начал рассказывать басни, что Россия пытается остановить войну, которую против нее начали. Мол, делают это руками украинцев. Понятно, что на этой реплике собравшиеся в зале начали смеяться со слов Лаврова. Ведь уже никто не сомневается, кто здесь агрессор, и кто на кого напал.