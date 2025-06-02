Звонок Лаврова к Рубио мог иметь интересную цель, но кое-что пошло не так
- Сергей Лавров позвонил Марко Рубио после атаки на российские аэродромы, что могло быть частью стратегии перед переговорами в Стамбуле.
- Существуют различные сценарии возможных причин звонка, включая использование взрывов как элемента давления или реакцию на обострение ситуации после атак.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио после масштабной украинской атаки на российские аэродромы в воскресенье, 1 июня.
Есть три сценария, почему он мог позвонить в Соединенные Штаты Америки. Политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной назвал 24 каналу возможную цель телефонного звонка главы МИД России.
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Мог ли звонок Лаврова быть заранее запланированным
Если предположить, что политолог Олег Лесной прав, и взрывы мостов в России были инсценированы самими россиянами, разговор Лаврова с Рубио был запланирован заранее. Она могла быть одним из элементов давления на предстоящих переговорах в Стамбуле.
Заметьте! В Курской и Брянской областях России почти одновременно произошло обрушение мостов.
Возможный сценарий такой: здесь взрывают мосты, там дети плачут. После этого россияне звонят американцам и говорят: "Видите, как можно с украинцами договариваться, если они способны на такое?".
Второй сценарий: договоренность об этом разговоре была достигнута еще до подрыва мостов.
Третий вариант: после украинской атаки на аэродромы ситуация обострилась, россияне позвонили с месседжем: "Остановите их! Вы же знали, что такое может произойти." Уже позже это обернули в дипломатическую обертку и подали как "рабочую встречу".
Российская сторона сообщила, что Рубио выразил сожаление по поводу погибших во время подрыва россиянами мостов,
– отметил Олег Лесной.
Это лишь усиливает предположение, что первый сценарий мог иметь место – но что-то пошло не по плану.
К слову, СБУ провела молниеносную операцию, в результате которой уничтожила 34% стратегической авиации России.