"Неважно, смеются или нет": политолог сказал, как мир реагирует на выступления Лаврова

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова высмеяли на саммите глав МИД стран G20 во время речи об "украинской агрессии". Однако, несмотря на такую реакцию на его слова, важным остается несколько иное.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что ряд стран продолжают иметь с Россией деловые отношения, покупая соответствующие сырьевые товары.

Читайте также Блинкен встретился с Лавровым: политолог сказал, как эту встречу воспримет Путин

Какую позицию проталкивают Путин и Лавров

Вигиринский отметил, что формат встречи стран G20 еще включает в себя такой элемент, как Россия. Голосование об ее исключении оттуда в прошлом году не имело успеха. Поэтому Сергей Лавров представлял Россию.

По его словам, в речи, вызвавшей вполне закономерный смех в зале, Лавров продолжает проталкивать ту же линию, которую уже несколько раз озвучивал Путин, о том, что они сражаются с коллективным Западом, а целью этой войны является разрушение России.

Неважно на самом деле – смеются или не смеются над его словами. Важно то, что он истолковывает свое видение событий именно с позиции, которая выгодна России,

– сказал Вигиринский.

В эту позицию, обратил внимание политолог, верят граждане России, а те, кто не верит, просто молчат.

Что действительно важно

Он отметил, что действующие лица, от которых зависит возможность России вести войну, в частности, и страна, которая в этом году принимает саммит G20, то есть Индия, продолжают иметь деловые отношения с агрессором.

То есть, по словам политолога, они покупают соответствующие сырьевые товары, которые позволяют России не только финансировать вооруженную агрессию, но и существовать в рамках занимаемого ею экономического пространства.

Поэтому смех смехом, но тот самый господин Моди, который принимает саммит G20 в этом году и будет принимать его на разных уровнях до завершения этого года, и там будет присутствовать Россия, и часть стран будут иметь с ней финансово-хозяйственные экономические отношения,

– заявил Вигиринский.

Он добавил, что речь идет не только о Китае и Индии, но и о Саудовской Аравии, Мексике, Бразилии. Так что можно возмущаться, но это та реальность, в которой мы существуем, и, к сожалению, смех раздается не от каждой страны, иначе бы тогда Лавров вообще не приехал туда.

Больше об абсурдных заявлениях Лаврова