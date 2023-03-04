"Неважно, смеются или нет": политолог сказал, как мир реагирует на выступления Лаврова
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова высмеяли на саммите глав МИД стран G20 во время речи об "украинской агрессии". Однако, несмотря на такую реакцию на его слова, важным остается несколько иное.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что ряд стран продолжают иметь с Россией деловые отношения, покупая соответствующие сырьевые товары.
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Какую позицию проталкивают Путин и Лавров
Вигиринский отметил, что формат встречи стран G20 еще включает в себя такой элемент, как Россия. Голосование об ее исключении оттуда в прошлом году не имело успеха. Поэтому Сергей Лавров представлял Россию.
По его словам, в речи, вызвавшей вполне закономерный смех в зале, Лавров продолжает проталкивать ту же линию, которую уже несколько раз озвучивал Путин, о том, что они сражаются с коллективным Западом, а целью этой войны является разрушение России.
Неважно на самом деле – смеются или не смеются над его словами. Важно то, что он истолковывает свое видение событий именно с позиции, которая выгодна России,
– сказал Вигиринский.
В эту позицию, обратил внимание политолог, верят граждане России, а те, кто не верит, просто молчат.
Что действительно важно
Он отметил, что действующие лица, от которых зависит возможность России вести войну, в частности, и страна, которая в этом году принимает саммит G20, то есть Индия, продолжают иметь деловые отношения с агрессором.
То есть, по словам политолога, они покупают соответствующие сырьевые товары, которые позволяют России не только финансировать вооруженную агрессию, но и существовать в рамках занимаемого ею экономического пространства.
Поэтому смех смехом, но тот самый господин Моди, который принимает саммит G20 в этом году и будет принимать его на разных уровнях до завершения этого года, и там будет присутствовать Россия, и часть стран будут иметь с ней финансово-хозяйственные экономические отношения,
– заявил Вигиринский.
Он добавил, что речь идет не только о Китае и Индии, но и о Саудовской Аравии, Мексике, Бразилии. Так что можно возмущаться, но это та реальность, в которой мы существуем, и, к сожалению, смех раздается не от каждой страны, иначе бы тогда Лавров вообще не приехал туда.
Больше об абсурдных заявлениях Лаврова
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 марта заявил, что "ничто, кроме Украины", не интересует G20. Он назвал это "позором". Он отметился еще несколькими возмутительными заявлениями. В частности заявил, что Россия хочет остановить войну в Украине. В ответ аудитория на конференции разразилась смехом.
- Не остались абсурдные заявления Лаврова без внимания в Украине. В частности, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в твиттере, как всегда, метко прокомментировал его слова, а также дал тому точную характеристику. Он подчеркнул, что глава МИД России сегодня объединяет в себе клоуна, шута и бесчестного придурка.
- Ранее глава российского МИД Сергей Лавров приехал в Ирак и снова начал ныть о том, как россиянам плохо живется в мире. Он также заявил, что Запад "не захотел" выполнять Минские договоренности.