Лаврову ищут новую работу: есть возможный кандидат на пост главы российского МИДа

В Саудовской Аравии 24 марта состоялся новый раунд переговоров между Россией и США. Если на предыдущей встрече 18 марта присутствовали глава российского МИД Сергей Лавров и председатель российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, то на этот раз их заменили.

Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что на переговорах с США Лавров и Дмитриев устроили разборки на повышенных тонах. Такая враждебность между двумя российскими чиновниками имеет основания.

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Путина также поменяют

Общественный деятель объяснил, что отсутствие на переговорах в Эр-Рияде 24 марта Лаврова и Дмитриева было обусловлено не тем, что они снова могли бы устроить ссору.

Кремль отправил в Эр-Рияд техническую делегацию (во главе с сенатором по международным делам Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой – 24 Канал), чтобы имитировать, что он движется к миру, но при этом к нему не продвинуться.

Эта группа "сбитых летчиков" и "почетных пенсионеров" не могла принять решение на переговорах,

– подчеркнул публицист.

В то же время Сергею Лаврову сейчас ищут замену. После того как он уйдет с должности министра иностранных дел, ему, как считает Мурзагулов, найдут новое место работы – послом в какой-то дружественной России стране.

На него повесят все ужасы, что были в исполнении российской так называемой дипломатии в последние несколько лет. А потом россияне будут пытаться разговаривать по-человечески с США и другими странами. Это должен делать другой человек, а не тот, что у всех ассоциируется с хамством и ложью,

– уверен он.

Одним из кандидатов на должность нового главы МИД России является именно Кирилл Дмитриев, который быстро продвигается по карьерной лестнице. В российских либеральных кругах, как отметил общественный деятель, обсуждают, какой Дмитриев "хороший", что надо к нему обратиться, чтобы он попросил Путина выпустить политических заключенных. Кстати, Дмитриев, по словам писателя, всегда заигрывал с российскими либералами.

Если в промежуточный период главой МИД будет такой человек как Дмитриев, это не катастрофа. Многие режимы сначала через полумерзавцев и полуманьяков приходили к оздоровлению. Потому что он лучше, чем мерзавец и маньяк абсолютный, каким является Путин,

– подчеркнул Ростислав Мурзагулов.

Он отметил, что Путина также поменяют, и это произойдет довольно быстро. Глава Кремля перестал выполнять функцию арбитра, которая позволяла ему держаться все 25 лет при власти. Поэтому Путина перестали слушаться.

Ранее Сергей Лавров обвинил западные страны в "сатанизме", отметив, что они уже ни в кого не верят, "кроме сатаны". А также, по словам главы российского МИД, Запад проводит целенаправленную политику, которая ставит под угрозу существования Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он добавил, что спасти же ее может только консенсус.