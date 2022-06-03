Лед тронулся, – Стефанчук встретился с Шольцем и обсудил поставки оружия из Германии

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 3 мая встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом. Политики обсудили, в частности, поставки ФРГ Украине тяжелого вооружения.

Впоследствии Стефанчук дал интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung, где отметил, что "льд тронулся" и Украина получила шанс на поставку новейшего и современного оружия от Германии. Как отмечает издание Spiegel , в рамках визита спикер Верховной Рады вскоре должен встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

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О чем говорили Стефанчук и Шольц

Во время встречи Стефанчук поздравил заявления немецкого канцлера о поставках Украине тяжелого вооружения, но подчеркнул, что оно должно быть ускорено. Спикер Верховной Рады также призвал Шольца предоставить нашему государству именно современное немецкое оружие, чтобы более эффективно сдерживать российскую агрессию.

Конечно, Украина хотела больше оружия от Германии. В первую очередь нам нужно тяжелое оружие. Например, самоходные гаубицы, РСЗО или системы ПВО, противокорабельное снаряжение. Нам приятно, что весь мир реагирует и оказывает помощь. Конечно, нам бы хотелось больше. Но я считаю, что это уже первый шаг, после которого будут и другие.

– отметил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады напомнил слова Владимира Зеленского о том, что каждый день войны в Украине стоит нашему государству почти 100 жизней украинцев и около 500 раненых. Поэтому, по мнению украинского чиновника, очень важно не только принятие решения о поставках оружия, но и его быстрая реализация.

Нам бы очень хотелось, чтобы в условиях современной войны Украина получила современное оборудование. Мы можем также биться оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и Marder, и Leopard (современные германские бронетранспортеры и танки – ред. 24 канал),

– заметил Руслан Стефанчук.

Последние заявления Германии о поставках Украине оружия: коротко

В Германии опровергли обвинения в медленных поставках оружия Украине. Вместе с тем, Берлин пообещал помогать Украине в долгосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделала глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Она отметила, что работа с тяжелым вооружением требует большей подготовки.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Украина получит современную систему противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T. Кроме того, политик отметил, что Берлин также предоставит нашему государству радар слежки, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Вместе с тем министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что поставки Украины IRIS-T не произойдет быстро. По ее словам, для этого может потребоваться несколько месяцев.

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