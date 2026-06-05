Арсенал парламента: сколько народных депутатов задекларировали огнестрельное оружие

"Законодательно урегулируем право владения оружием", – с таким обещанием партия "Слуга народа" в 2019 году победила на выборах. Прошло почти 7 лет и понять, как именно нардепы собираются "урегулировать право" – вопрос открытый.

Самое главное, позиция лидера политсилы, президента, меняется: ранее Владимир Зеленский был "категорически против", а сейчас не имеет однозначного ответа (хотя и соглашается, что надо ставить точку).

И пока продолжается дискуссия в обществе, во властных кабинетах и в экспертных кругах: "Разрешать гражданам короткоствол или нет?" – журналисты 24 Канала решили проанализировали, сколько народных депутатов нынешней Верховной Рады имеют на вооружении пистолетов, ружей и карабинов.

Несколько слов о предшественниках

В общем "нардепы и оружие" – тема, которую в Украине обсуждали не раз.

Еще в 2018 году, когда Надежда Савченко принесла в стены парламента гранаты, чем вызвала большой скандал, – председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко вынужден был признать очевидное: не один, не два и не три депутата ходят в парламент с оружием.

Сколько же именно – тогда попытались подсчитать журналисты Bihus.Info. Они проанализировали ежегодные декларации народных депутатов восьмого созыва за 2016 год и списки награжденных огнестрельным оружием от Администрации президента и Министерства внутренних дел.

Вывод: 87 депутатов, 323 единицы огнестрельного оружия.

Рекордсменом оказался Нестор Шуфрич – 156 единиц в коллекции. Второй по количеству – его коллега-"опоблоковец" Михаил Добкин с 18 охотничьими ружьями, карабинами с оптическими прицелами и приборами ночного видения от Cosmi, Holland & Holland и Krieghoff.

Замыкал пятерку лидеров Юрий Мирошниченко с пятью охотничьими винтовками H-S Precision, Mauser и Dakota.



Какие нардепы из 8 созыва задекларировали больше всего оружия / Инфографика Bihus.Info

Итак, самой вооруженной фракцией восьмого созыва был "Оппозиционный блок". Его депутаты задекларировали 188 единиц оружия.

Кроме того, Bihus.Info выяснили: 63 тогдашних действующих депутата имели наградняк (наградное оружие), но в декларациях его не указали из-за необязательности.

Что с оружием в этом парламенте

На фоне предыдущего созыва сегодняшняя Рада, на первый взгляд, выглядит безоружной.

Журналисты 24 Канала нашли всего 15 народных депутатов девятого созыва, которые задекларировали огнестрельное оружие. Вместе они указали более 340 единиц, но большую часть этого числа образуют две огромные коллекции антикварного оружия:

Нестора Шуфрича, "Платформа за жизнь и мир" (156 единиц оружия).

Александра Фельдмана, "Восстановление Украины" (157 единиц оружия).

К слову, в декларации Фельдмана не только одна коллекция огнестрельного оружия. Также – десятки коллекций разных эпох: мечи, сабли, кинжалы, луки, арбалеты, доспехи из Азии, Кавказа и других уголков мира.

Третье место в нашем рейтинге занимает Андрей Пузийчук из "Батькивщины" с 12 единицами оружия. Среди них – два ружья Fabarm, Verney Carron, Caesar, Browning, Krieghoff, Weatherby, три карабина Blaser R8 разных калибров, полуавтоматическая Marlin XT22 и даже советская ТОЗ 34ЕР. Довольно разноцветная коллекция – собрана, вероятно, не за один год.

Четвертый – Михаил Цимбалюк, также из "Батькивщины", с 8 единицами. Среди них наградной пистолет "Форт 12" и семь охотничьих ружей: Бенелли, Зауэр, Меркель, Браунинг, Идеал, Леопольд Бернари и Зуль. Классическая охотничья коллекция.

Замыкает пятерку Игорь Марчук из "Слуги народа". В его арсенале 4 единицы оружия, все – премиум-сегмента. Два карабина Blaser – R93 Super Exclusive и R8 Ultimate Elastomere Match iC калибра 6.5 Creedmoor, и два штуцера – Blaser K95 Luxus Exclusive Custom и Merkel K4 Stutzen.



Каким огнестрельным оружием владеют нардепы 9 созыва Верховной Рады / Инфографика 24 Канала

Меньшие арсеналы – не менее интересны: среди оружия остальных депутатов встречаются как наградные пистолеты, так и тактические карабины премиум-класса:

Сергей Левочкин, "Платформа за жизнь и мир" – пистолет Sig-Sauer P226 калибра 9 мм, пистолет Jericho калибра 9 мм и ружье Merkel BBF 12-го калибра.

Александр Дубинский, внефракционный – три единицы охотничьего оружия: австрийское нарезное Steyr AUG A3, швейцарское нарезное Brugger & Thomet TS 9 TP и гладкоствольное Mossberg.

Роман Иванисов, "Восстановление Украины" – полуавтоматический карабин Browning BAR 2 Gold и оптический прицел Swarovski Z6i.

Олег Мейдич, "Батькивщина" – карабин Daniel Defense DDM4 V7 PRO калибра .223 Rem с 18-дюймовым стволом и дополнительным верхним ресивером Daniel Defense MK18 URG BLACK.

Сергей Минько, "Довира" – карабин Cadex CDX-R7 калибра 6 Creedmoor.

Михаил Крячко, "Слуга народа" – карабин Кадекс.

Андрей Кит, "Довира" – карабин JP Enterprises JP ASF-20 калибра .223 Rem.

Николай Люшняк, "Довира" – охотничий карабин Blaser R8.

Александр Ковальчук, "Слуга народа" – ружье Merkel SUHL 96K.

Михаил Соколов, "Слуга народа" – пистолет, полученный как награда.

По результатам анализа деклараций можно прийти к выводу, что в нынешнем созыве в каждой парламентской фракции или группе есть как минимум один нардеп с задекларированным арсеналом, за исключением "Европейской солидарности", "Голоса" и группы "За будущее".

Однако это не означает, что члены соответствующих политсил не имеют чем похвастаться.

То, чего не видно в декларациях

Как выяснили журналисты, в предыдущей Верховной Раде было 63 нардепа, которые владели наградным оружием, которое не фигурировало в декларациях.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции к этому претензий не имеет: законодательство позволяет не декларировать награду президента "Именное огнестрельное оружие" и аналогичные поощрительные награды, которые выдают силовые и военные ведомства.

То есть наградное оружие можно не декларировать. Закон это не запрещает.

Чтобы выяснить, награждали ли народных депутатов девятого созыва огнестрельным оружием, журналисты 24 Канала направили 9 запросов:

Офису Президента;

Министерству обороны;

Госспецсвязи;

Министерству внутренних дел;

Службе безопасности Украины;

Управлению государственной охраны;

Службе внешней разведки;

Государственной пограничной службе;

Главному управлению разведки.

Значительная часть ведомств прислали отписки: мол, соответствующая информация является закрытой. Какие-то данные удалось получить только от Офиса Президента, Минобороны и Госспецсвязи.

Относительно ОП. В ведомстве констатировали: с начала 2019 года по май 2026 года знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" наградили всего 9 человек. Народных депутатов среди них нет.

Однако в этой Верховной Раде есть народные избранники, которым вручили награду "Огнестрельное оружие" бывшие президенты (по крайней мере так говорит Википедия), среди них:

Сергей Власенко, "Батькивщина";

Николай Княжицкий, "Европейская солидарность";

Елена Кондратюк, внефракционная.

В то же время Министерство обороны ответило, что за более чем 7 лет наградило знаком отличия "Огнестрельное оружие" в целом почти 17,4 тысячи человек. Резкий скачок награжденных, как ни странно, видим после начала полномасштабного вторжения.



Сколько человек Минобороны наградило огнестрельным оружием / Инфографика 24 Канала

Среди награжденных есть даже народный депутат 9-го созыва – правда бывший. Собственно, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который находился в Раде с 2019 по март 2023 года, наградили огнестрельным оружием в мае 2022 года. Очевидно, эта награда не является главной в его карьере, поскольку может теряться на фоне звания "Герой Украины".

Госспецсвязи в ответе на наш запрос констатировало, что с 24 февраля 2022 по май 2026 года знаком отличия "Огнестрельное оружие" наградили 1 085 человек.

Интересна ситуация с Министерством внутренних дел: предыдущий министр Арсен Аваков раздавал наградняк настолько активно (и не только полицейским, но и просто гражданским), что привлек внимание журналистов. Через несколько лет после этого, правила по выдаче награды изменили.

В ответе на наш запрос МВД утверждает, что сейчас учета награжденных не ведет.

Итак, сколько в общем наградного оружия осело у парламентариев – не знает никто, кроме самих депутатов.

Но по меньшей мере это 15 нардепов с более 340 задекларированными единицами (три десятка из которых – современное охотничье и тактическое оружие, а остальные – антикварные коллекции Шуфрича и Фельдмана). Еще трое действующих депутатов – Власенко, Княжицкий и Кондратюк – имеют наградное оружие, которое по закону декларировать не обязаны.

Не только себе, но и людям

Выглядит, что таки этот созыв имеет гораздо меньше вооруженных депутатов, чем предыдущий. Но очень вероятно, что именно ему суждено решить вопрос о владении оружием граждан.

Стоит ли разрешать короткоствол обычным гражданам – вопрос, который требует много обсуждений.

Вместе с тем в экспертной среде нет сомнений, что нужен закон именно об обороте оружия.

Центр политико-правовых реформ отмечает, что в Украине пока отсутствует закон, который регулировал бы оборот огнестрельного оружия. Зато приказ МВД 1998 года – советская по духу инструкция, которую Верховный Суд был вынужден признать де-факто законом.

Соответствующее заключение опубликовали вскоре после событий 18 апреля 2026 года. В этот день 58-летний мужчина, вооруженный карабином, открыл стрельбу в киевском супермаркете, в результате чего погибли 6 человек, еще по меньшей мере 10 были ранены.

С тех пор актуализировались вопросы, как в Украине вообще регулируется оружие и кто несет ответственность за то, что этот карабин оказался в руках убийцы.

Законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" Верховная Рада проголосовала за основу еще 23 февраля 2022 года – в канун полномасштабного вторжения. Однако этой инициативе до сих пор не суждено попасть в парламент на второе чтение.

Как отмечают в ЦППР, для Украины решение проблем с контролем за приобретением и хранением оружия – это также вопрос интеграции в Европейский союз.

Нужен закон об оружии – как база для развития законодательства в сфере общей безопасности,

– говорится в сообщении экспертов.