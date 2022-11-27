Легенда с "морским" Caesar на барже: что на самом деле скрывается за этой историей

В The New York Times вышла статья о том, что при освобождении Змеиного ВСУ поставили установки Caesar на баржи и отошли на 10 километров от берега, чтобы попасть в цель. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Вероятно, эта история могла появиться для того, чтобы скрыть развертывание производства отечественной САУ. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Как отмечает Киричевский, к примеру, есть задача наладить производства отечественной самоходной артустановки калибра 155 миллиметров. Индекс эксперт не назвал, но она засветилась в истории с победой на Змеином.

"Соответственно, чтобы максимально посвятить ее производство, учитывая, что мощности для изготовления опытного образца сосредотачивались на Востоке и их пришлось эвакуировать, нужно придумать еще более яркую фантастическую историю, в которой будет фигурировать похожая колесная самоходная артустановка, но другого типа", – объясняет Иван Киричевский.

Он добавляет, что "Богдана" и Caesar очень похожи, поэтому здесь может быть поверхностная версия.

Украинский оборонно-промышленный комплекс работает

Военный эксперт отмечает, что информация о работе оборонно-промышленного комплекса Украины засекречена, и это правильно. Так что детали мы сможем узнать только после победы.

Как же получилось, что в теории советского вооружения должно было хватить на 3 месяца войны, а мы воюем до сих пор? Мы даже используем комплектующие из "российского ленд-лиза", чтобы поднимать наши танки с хранения. Как же так получилось, что зенитные ракеты тоже были рассчитаны на непродолжительный период, а до сих пор что-то работает? И так дальше,

– акцентирует Киричевский.

Другие американские журналисты намекают, что для доставки "хлопка" в Крым ВСУ вполне могут использовать советские беспилотники типов Ту-141 и Ту-143, которые похожи на крылатые ракеты и выступали их имитаторами.

"Якобы если выбросить ненужное оборудование, туда можно прикрутить 150 килограммов хлопка, который будет литься на головы россиянам. Кстати, тоже неплохой пример изобретательности", – отмечает эксперт.

Киричевский акцентирует, что подтвердить или опровергнуть информацию пока нельзя. Но это демонстрирует, что несмотря на организационные и структурные недостатки, мозги в украинском оборонном комплексе работают.

"Очень интересные образцы становятся в строй, поэтому все может быть", – резюмировал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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