Обещают свергнуть Путина военным путем: как далеко может зайти легион "Свобода России"

У российских добровольцев много планов на следующий год. Легион "Свобода России" стремится свергнуть режим Владимира Путина военным путем.

Экс-работник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что приветствует действия российских добровольцев. Однако, по его мнению, они вряд ли смогут зайти далеко.

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На это есть несколько причин, в частности ограниченность человеческих ресурсов.

Надо признать, что РДК и легион "Свобода России" – это не о тысячах людей, это гораздо меньше,

– подчеркнул Ступак.

Кроме того, их состав все труднее пополнять. По каким-то причинам россиян, которые хотят присоединиться к РДК или "Свободе России", задерживают на этапе планирования выезда через третьи страны.

Несмотря на принадлежность Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" к Интернациональному легиону ТрО Украины, их членыПоэтому Киев не отвечает за их многочисленные операции на территории страны-агрессора.

К тому же теперь гораздо труднее планировать дальнейшие операции, ведь российская власть активно к ним готовится. Она усилила границу – выставила там много военных и техники, заминировала все.

В то же время укрепление приграничных областей России выгодно Украине. Ведь эти силы страна-агрессор могла бы использовать где-нибудь на фронте.

Детальнее о планах легиона "Свобода России"

Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников в интервью The Sun сказал, что Путин и его марионетки не уйдут просто так, поэтому нет другого способа от них избавиться, кроме как силой.

Путин и его марионетки не уйдут просто так. Вся оппозиция покинула Россию или была брошена в тюрьму. Нет другого способа остановить эту трагическую войну, кроме как силой,

– констатировал Андронников.

По его словам, легион станет детонатором, а российское общество – бомбой.

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