Обязательно, – в легионе "Свобода России" подтвердили намерение идти на Москву

Один из бойцов легиона "Свобода России" заявлял, что легион собирается пойти на Москву. Однако отметил, что это – цель нескольких месяцев.

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский подтвердил эти намерения 24 Каналу. Он отметил, что это – стратегическая задача.

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"Это вопрос не месяцев, это наша стратегическая задача. Рано или поздно такой поход действительно должен состояться. Ради этого, собственно, все затевается", – подчеркнул Барановский.

По его словам, сейчас российские добровольцы еще не готовы идти с походом на Москву. Однако, когда ситуация позволит и возрастет количество бойцов до соответствующего уровня – обязательно приступят к заданию.

Задача максимум – она такая есть с самого начала, и её никто не отменял,

– сказал доброволец легиона "Свобода России".