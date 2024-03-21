Рейд российских добровольцев: бойцы рассказали откуда получают оружие и технику

Уже больше недели продолжается спецоперация легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территории Белгородской и Курской областей. Российские добровольцы рассказали, что используют оружие, которое принадлежит им как подразделению интернационального легиона.

Они также добавили, что их арсенал часто дополняется боевыми "трофеями". Об этом рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Откуда у российских добровольцев оружие

Барановский рассказал, что во время пребывания в Украине российские добровольцы являются военнослужащими ВСУ и имеют такие же права и обязанности, как и украинские военные. Он подчеркнул, что когда они находятся на территории России, они уже не военнослужащие ВСУ.

Когда мы идем на территорию России – мы уже не военнослужащие ВСУ, которые взяли в руки оружие. Какое оружие? Трофейное оружие, перетрофеенное оружие. Часто оружие и техника переходят из рук в руки и мы этим пользуемся,

– отметил боец легиона.

Также он добавил, что российские добровольцы используют технику украинского производства, поскольку действуют как полноценное украинское подразделение на территории Украины и повстанческое подразделение, когда идут с рейдом на территорию России.

В свою очередь командир РДК заметил, что не стоит занижать потенциал современных военторгов, продающих разнообразное стрелковое оружие, танки, системы реактивного залпового огня и прочее, начиная с 2014 года. Также он рассказал, что у бойцов РДК в распоряжении есть грузовик "Ахмат".

"Пользуясь случаем, передаю благодарность руководству Чеченской Республики за этот невольный подарок, который они нам сделали. У нас теперь есть и Тигр. Это тоже аналог бронированного небольшого транспорта. Мы полагаемся на трофейную технику", – заявил Никитин.

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