Перешли Рубикон, – российские добровольцы показали видео, как пересекли границу на танках

Легион "Свобода России" пересек границу со страной-агрессором. Добровольцы показали, как сделали это на танках.

Соответствующее видео легион "Свобода России" опубликовал утром 12 марта. Перед этим добровольцы заявили, что россияне будут жить свободно.

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Пересекли российскую границу на танках

На обнародованных кадрах четко видно, как добровольцы направляются на танках. Для пересечения границы использовали по меньшей мере два.

Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу,

– отметили в легионе "Свобода России".

Как добровольцы пересекли границу: смотрите видео

Что уже известно

Утром 12 марта после того, как российские телеграм-каналы начали заявлять о выстрелах в Белгородской области, легион опубликовал видеообращение. Добровольцы сделали ряд важных заявлений. В частности, отметили, что россияне будут жить свободно.

Также отметили, что мечтают о свободной России, в которой не будет диктатуры Путина. Подчеркнули, что прилагают усилия для этого.

"Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно", – отметили в "Свободе России".

Также отметили, что оккупанты радовались, когда российские авиабомбы наносили удары по гражданской инфраструктуре Харьковщины. В Кремле молчали, когда под обстрелом оказывались приграничные регионы, а во время мобилизации граждан страны-агрессора Москва смеялась.

"Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или приказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, которая захватила власть. Дать вашим детям нормальное и цивилизованное будущее", – отметили в легионе.

Заметим, в сетях также писали, что в Белгородской и Курской области раздаются взрывы. Вражеские телеграм-каналы сообщали о звуках автоматных очередей, опубликовали видео, как танк с синим флагом заехал в одно из приграничных сел.

Также в сети отмечали, что РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон якобы "проводят операцию" на территории России. В частности, в Белгородской и Курской областях. Кстати, Сибирский батальон также опубликовал видео боя на территории агрессора.