Массовые поджоги и агитация: легион "Свобода России" в марте активно работал против оккупантов

Партизаны сопротивления "Свобода России" в марте провели несколько акций против военных "артерий" армии страны-агрессора. Они сообщают, что их пыл будет гореть столько, сколько нужно для достижения цели.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Легион сопротивления "Свобода России".

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Партизаны борются против путинского режима

Этой весной представители сопротивления в России встречали весну активной борьбой с путинским режимом и его машиной убийств. Уже три года "Свобода России" уничтожает оккупантов, не позволяя им попасть на войну в Украине, а также проводит диверсии на вражеской территории.

Так за март Легион успел провести:

поджог трансформаторной подстанции в Сычево, Челябинской области;

поджог вышек связи в Санкт-Петербурге и Новосибирске;

поджог автомобилей работников НПО "Сплав" в Туле;

распространение листовок и граффити по случаю 3-летия основания Легиона

прямую трансляцию подкаста "Сопротивление.ФМ".

Наш сторонник эффективно подошел к этой задаче – теперь в ОМОН, находящийся рядом, в Новосибирске будут проблемы с коммуникацией, и выполнять свои "ментовские" задачи для путинского режима им будет гораздо сложнее,

– прокомментировали партизаны одну из своих акций.

А вот автомобили Легион поджег для того, чтобы напомнить производителям российского оружия, что партизанское движение живое.

"Свобода России" подытожили проведенные акции в марте: смотрите видео

Напомним, ранее один из участников Легиона рассказал, как имея доступ к секретной информации, выводил данные с ноутбуков и осуществлял диверсии, в частности на российской железной дороге и на складах с боеприпасами.