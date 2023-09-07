Механизм, запускающий восстание: в "Свободе России" предположили, что отвернет россиян от Путина

Российское добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины, продолжает выполнять задачи по обороне нашего государства. В "Свободе России" оценивают внутриполитическую ситуацию внутри России как благоприятную для нарастания антирежимных настроений.

Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям Легиона "Свобода России" Алексей Барановский. По его мнению, недовольство экономическими последствиями российской агрессии может подготовить почву для смены действующего режима.

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Привлечение новых бойцов в легион "Свобода России"

Российские добровольческие формирования регулярно пополняют свой личный состав. Среди прочего появилось третье российское формирование под названием "Батальон Сибирь", которое будет воевать на стороне Украины

Что интересно, больше всего обращений по вступлению в Легион приходит от жителей приграничных с Украиной регионов России. Они лучше понимают ситуацию и риски, которые продолжение войны несет для их страны.

Все потенциальные кандидаты на присоединение к российским добровольческим подразделениям и проходят суровую проверку как самими подразделениями, так и украинскими спецслужбами. По словам одного из руководителей Российского добровольческого корпуса, ежемесячно в ряды воюющих на стороне Украины подразделений просятся сотни россиян, однако РДК и Легион "Свобода России" выбирают только самых мотивированных.

По словам Барановского, сейчас Легион "Свобода России" принимает участие в оборонных операциях на территории Донецкой области. В то же время РДК частично находится на приграничных территориях, где недавно провел успешную операцию.

Недовольство в России растет

Не только экономические и социальные проблемы способствуют недовольству действиями Кремля. Важным фактором является уровень погибших в регионах после частичной мобилизации в 2022 году.

“Дагестан, Бурятия, Екатеринбург, Челябинск и Краснодар (являются наиболее недовольными режимом регионами – 24 Канал). Конечно, недовольство Путиным неравномерно, однако с падением российской экономики эти процессы масштабируются”, – уверен Барановский.

Впрочем, самого недовольства пока недостаточно для начала политического противодействия и восстания против Кремля. Учитывая это, Легион "Свобода России" видит себя механизмом, который в нужный момент запустит восстание посреди недовольных русских людей.

Алексей Барановский о новых бойцах в рядах российских добровольцев: смотрите видео

Как добровольцы пытаются приблизить поражение России