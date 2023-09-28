Легион "Свобода России" заявил о боях в Белгородской области: что там происходит

Группы добровольческого легиона "Свобода России" ведут бои на территории Белгородской области. Пока о жертвах и пострадавших не сообщали.

О боевых действиях в Белгородской области сообщает официальный канал легиона "Свобода России". Все детали и подробности боев обещают раскрыть позже.

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Сообщаем, что наши группы работают на территории Белгородской области. Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану,

– говорится в сообщении.

В легионе "Свобода России" также посоветовали сказки о "минных полях" в Белгородской области рассказывать представителю российского минобороны Игорю Конашенкову.

"Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", – сообщили в Легионе.

"Освобождение" Белгородской области происходит не впервые