Легион "Свобода России" заявил о боях в Белгородской области: что там происходит
Группы добровольческого легиона "Свобода России" ведут бои на территории Белгородской области. Пока о жертвах и пострадавших не сообщали.
О боевых действиях в Белгородской области сообщает официальный канал легиона "Свобода России". Все детали и подробности боев обещают раскрыть позже.
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Сообщаем, что наши группы работают на территории Белгородской области. Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану,
– говорится в сообщении.
В легионе "Свобода России" также посоветовали сказки о "минных полях" в Белгородской области рассказывать представителю российского минобороны Игорю Конашенкову.
"Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", – сообщили в Легионе.
"Освобождение" Белгородской области происходит не впервые
- В конце мая в Белгородской области начали происходить странные события. В ночь на 22 мая "Российский добровольческий корпус" пересек границу с Россией и вошел на территорию Белгородской области.
- Следует отметить, что Кремль долгое время никак не реагировал на события в Белгороде. Пока местная администрация пыталась успокоить жителей, а сама била тревогу и вывозила свои семьи, Путин не комментировал боевые действия на Белгородщине.
- В Украине официально заявили, что не причастны к действиям российских добровольцев. Представитель ГУР МО Андрей Юсов также подчеркнул, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности". Нужна она для защиты украинцев.
- На утро 23 мая операция в Белгородской области охватила уже более 30 квадратных километров. Такие данные приводит интерактивная карта DeepState. На фоне заявлений бойцов Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" о дальнейшем освобождении России так называемая серая зона занимает площадь в 31,07 квадратных километров.
- В июне РДК заявил о "втором этапе освобождения" Белгородщины. В период с 1 по 4 июня добровольцы "освободили" 9,77 километра квадратных территории Белгородщины – на карте DeepState было указано, тогда эти территории обозначили как серую зону с неизвестным статусом.
- В конце июня командир РДК Денис Никитин заявил, что добровольцам необходима вынужденная пауза для отдыха. За несколько недель своих операций добровольцы "затрофеили" технику оккупантов, а также получили важную документацию. Теперь бойцам предстоит восстановиться и подготовить новые "подарки" для Кремля.