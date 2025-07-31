В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки повреждения получил дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Соляр.

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Квартира Екатерины Соляр пострадала во время атаки

Екатерина Соляр рассказала, что этой ночью она решила лечь в коридоре и именно это решение, вероятно, ее спасло.

В принципе, я жива... Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм,

– говорит Екатерина в видео, снятом почти сразу после атаки.

Ведущая также показала фото из своей квартиры после обстрела. По ее словам, в результате взрыва в доме вырвало дверь, также на кадрах можно увидеть выбитые окна.

Квартира ведущей 24 Канала пострадала во время обстрела / Фото Екатерины Соляр

Рядом возле меня стояла Сретенская свеча, возможно, это именно она… Передана мне из Львова,

– добавила Екатерина Соляр.

Екатерина Соляр рассказывает о последствиях атаки: смотрите видео

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Напомним, в результате вражеской атаки на Киев была повреждена гражданская инфраструктура. Больше всего пострадал Соломенский район столицы. Также известно о пострадавших, бригады "скорой" продолжают работать на местах вызовов.