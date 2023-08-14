Украина просит США продлить ленд-лиз на весь 2024 год

Украина получает помощь от США по трем основным программам. Важно, чтобы Конгресс продлил закон о ленд-лизе на весь 2024 год, чтобы он оставался четвертым инструментом вероятной помощи.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, за почти 17 месяцев Конгресс Соединенных Штатов несколько раз принимал изменения в бюджет и выделил Украине 113 миллиардов долларов помощи, в том числе по трем основным военным программам.

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Важно, чтобы США продлили ленд-лиз

Маркарова отметила, что президент США Джозеф Байден представил новые изменения в бюджет – дополнительное финансирование для Украины.

Мы очень надеемся, что нам удастся убедить Конгресс и Конгресс нас поддержит и примет их. Но, если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности у Соединенных Штатов выделять нам оружие,

– отметила дипломат.

По ее словам, именно поэтому важно, чтобы закон о ленд-лизе, завершающийся в конце сентября, оставался как четвертый инструмент возможной помощи.

"Поданы поправки в закон NDA, это так называемый военный бюджет, который уже рассмотрели в июле. Поправка в Палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла – в Сенате она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между Палатой представителей и Сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов", – заявила госпожа посол.

Она добавила, что Киев сам не покупает оружие, выделяемое США. Тем не менее, бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения Украине оружия должен иметь на это полномочия.

"Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет – подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лизе и получать то же самое, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому он очень важен", – пояснила Маркарова.

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Мы не можем допустить паузы

Посол рассказала, что соавторы акта о ленд-лизе фокусируются сейчас на том, чтобы все же выделять дополнительное бюджетное финансирование, ведь оно позволяет применять не только одну программу.

"Оно позволяет не только давать все то, что есть в наличии, но и покупать для нас – потому что мы уже покупаем новые Patriot, NASAMS, радары, все дроны-камикадзе, которые применяют ВСУ, ракеты. Например, 155 калибр мы получали сначала почти все из запасов, но сейчас эти запасы тоже не бесконечны. Вы видели недавно сообщение Пентагона о том, что США хотят нарастить производство 155 калибра с 25 – 30 тысяч в месяц до 80 тысяч", – отметила дипломат.

Она добавила, что в Конгрессе по просьбе Украины вносят поправку о продлении ленд-лиза. Однако законодатели Соединенных Штатов также понимают и четко говорят, что "приоритет сейчас – продление этой бюджетной помощи". По состоянию на сегодняшний день, изменениями в бюджет за 2 года Конгресс уже выделил 113 миллиардов долларов для Украины, а также связанные с войной для восточного фланга НАТО и других стран и 66 миллиардов долларов Киев уже получил.

Для нас тоже приоритет – максимальные изменения в бюджете и помощь. Однако мы очень хотим иметь этот акт о ленд-лизе как четвертый инструмент, который в случае чего мы тоже можем применить, поэтому мы просим, чтобы он был продлен,

– заметила Маркарова.

По ее словам, если в Конгрессе возникнут дискуссии на несколько месяцев о помощи, то возникнет перерыв между средствами, которые:

уже исчерпаны;

еще только будут выделены.

"Мы не можем себе позволить эту паузу. Поэтому, даже беря в аренду и в лизинг, это обязательства, которые мы будем отражать у себя в балансе, это то, что нужно будет возвращать и компенсировать. Но, если будет вариант, нет оружия или оружие в аренду, конечно, мы будем брать его в аренду", – подытожила госпожа посол.

По словам Маркаровой, США – единственная страна, выделяющая Украине бюджетную помощь на грантовой основе. То есть наше государство получает средства, из которых выплачивает пенсии, зарплаты медикам, учителям, но его долг не растет.