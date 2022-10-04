С 1 октября заработал ленд-лиз для Украины: Жданов объяснил, что изменится

По процедуре ленд-лиза Украина сможет получать военную помощь от США по упрощенной процедуре. Теперь все решения по поставкам оружия будет принимать президент США Джо Байден.

Помощь по такой процедуре может ускорить победу Украины в войне. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Эксперт отметил, что вскоре Белый дом собирается объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время добавляет, что будущие поставки будут касаться преимущественно процедур ленд-лиза .

С 1 октября начинаются пакеты помощи в рамках процедуры ленд-лиза, как и обещали США. Это будет отличаться тем, что сейчас не нужно будет согласования с Конгрессом.

– объяснил специалист.

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По его словам, теперь президент США Джо Байден будет утверждать планы передачи техники и вооружения от Пентагона в ВСУ, или от американских производителей – в зависимости от того, с кем будут вести переговоры.

"Это значит, что процедура будет прямой и упрощенной – достаточно решения президента США", – резюмировал обозреватель.

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