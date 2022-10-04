С 1 октября заработал ленд-лиз для Украины: Жданов объяснил, что изменится
По процедуре ленд-лиза Украина сможет получать военную помощь от США по упрощенной процедуре. Теперь все решения по поставкам оружия будет принимать президент США Джо Байден.
Помощь по такой процедуре может ускорить победу Украины в войне. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
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Эксперт отметил, что вскоре Белый дом собирается объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время добавляет, что будущие поставки будут касаться преимущественно процедур ленд-лиза .
С 1 октября начинаются пакеты помощи в рамках процедуры ленд-лиза, как и обещали США. Это будет отличаться тем, что сейчас не нужно будет согласования с Конгрессом.
– объяснил специалист.
Что изменит ленд-лиз для Украины: смотрите видео
По его словам, теперь президент США Джо Байден будет утверждать планы передачи техники и вооружения от Пентагона в ВСУ, или от американских производителей – в зависимости от того, с кем будут вести переговоры.
"Это значит, что процедура будет прямой и упрощенной – достаточно решения президента США", – резюмировал обозреватель.
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Помощь США Украине: что известно
- С начала полномасштабного вторжения США передали Украине много вооружения. Группа членов Конгресса инициировала предоставление нашему государству современных видов техники, в частности, беспилотников MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.
- Кроме того, специально для ВСУ в Соединенных Штатах будут производить ударные беспилотники, а именно – дроны-камикадзе Switchblade 600. Пентагон уже заключил контракт более чем на 2 миллиона долларов.
- 16 сентября в США объявили о дополнительной помощи нашему государству стоимостью до 600 миллионов долларов. Она направлена на удовлетворение критических потребностей в сфере безопасности и обороны.
- В конце сентября Сенат США одобрил законопроект, включающий 12,4 миллиарда дополнительной помощи Украине.
- 1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Украина будет скорее получать необходимое оружие, также его будет в разы больше.