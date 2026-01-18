Называл украинцев "нацистами": СБУ расследует заявления российского оппозиционера Волкова, – СМИ

Соратник Навального Леонид Волков имеет взгляды, которые мало чем отличают его от любого кремлевского пропагандиста. Так называемый российский оппозиционер живет в Литве и ненавидит украинцев.

13 января в телеграм-канале Sota была обнародована переписка Леонида Волкова с бывшей сотрудницей ФБК Анной Тирон. В этой переписке оппозиционер показал свое истинное лицо, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

Смотрите также Юлия Навальная заявила, что украинский Крым де-факто принадлежит России

Что скандального сказал Волков?

В переписке Волков резко и пренебрежительно высказывался об Украине, украинских военных и чиновников. В частности, он:

называл воинов ВСУ "нацистами";

заявлял, что экс-руководитель ГУР Кирилл Буданов, экс-глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента Михаил Подоляк должны оказаться в тюрьме;

обзывал Кирилла Буданова "гнусным сельским политтехнологом";

оправдывал действия России, начиная еще с 2014 года.

Отдельное внимание привлекают слова Волкова о Денисе Капустине – основателя РДК, который воюет на стороне Украины. В конце 2025 года украинская разведка инсценировала гибель Капустина, и, комментируя эту новость в переписке, Волков написал, что "умер нацист" и что в этом смысле "денацификация состоялась".

Справка: Леонид Волков – российский оппозиционный политик, соратник покойного Алексея Навального и руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией.

Как в Украине отреагировали на заявления Волкова?

В Украине открыли уголовное производство против Леонида Волкова. Эту информацию подтвердил источник DW в украинских правоохранительных органах, а также Офис генерального прокурора Украины.

Производство имеет фактовый характер – никаких подозрений пока никому не объявлено. Дело открыто по статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся оправдания или отрицания вооруженной агрессии России, а также прославления ее участников.

Также речь идет о возможном оскорблении чести и достоинства украинских военнослужащих. Максимальная санкция по совокупности статей может достигать до 8 лет лишения свободы.

Основанием для открытия производства стали два обращения, одно из которых – от народного депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк, опубликованное "Главкомом" Досудебное расследование поручено киевскому управлению СБУ.

После публикации переписки заявления Волкова резко раскритиковали и в Литве, где он проживает.

Миграционная служба страны обратилась в департамент государственной безопасности с просьбой оценить, представляют ли его высказывания угрозу национальной безопасности. Не исключается вопрос аннулирования вида на жительство и возможной депортации.

Сам Леонид Волков признал, что его сообщения были "эмоциональными и резкими" и что "их не следовало писать". В своем Telegram-канале он заявил, что переписка была частной и адресована бывшей сотруднице, которая, по его словам, распространяет ложную информацию о нем и ФБК.

В то же время Волков иронично прокомментировал украинское расследование, отметив, что в России он фигурирует в десятках уголовных эпизодов, большинство из которых – именно за осуждение российской агрессии против Украины.

Что известно о скандалах с российской оппозицией?