"100 Leopard – это капец оккупантам": военный эксперт сказал, смогут ли россияне их уничтожить

Решения союзников относительно передачи танков для наступления Украины приобретают все большую огласку. Самым ожидаемым танком для этого является немецкий Leopard 2, сотни которых может хватить для нужд ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, нужно, чтобы Германия согласовала странам-операторам Leopard 2 возможность их передачи Украине, поскольку она, как производитель этих танков, обладает таким правом.

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Сколько танков нужно Украине

Алексей Гетьман рассказал, что если новый министр обороны Германии принял решение о передаче Украине Leopard 2, то 100 единиц – это количество, которого будет для нас вполне достаточно. Аналитик также рассказал об исключительных характеристиках этого танка.

Leopard 2 – это икона стиля, они очень мощные, у них очень хорошая пушка, она хорошо стабилизируется, они могут стрелять на ходу.

– отметил Гетман.

"Мощная гладкоствольная пушка 105 миллиметров, которая может стрелять противотанковыми снарядами. Это очень мощное оружие, там на 1 человека больше в экипаже (в отличие от Leopard 1 – 24 Канал), есть отдельный заряжающий, человек, отвечающий за выстрелы, там очень хорошо защищенный экипаж от детонации. Даже если сдетонирует боекомплект, там стоят определенные пластины и взрыв будет направлен в сторону экипажа", - сказал военный аналитик.

Алексей Гетьман уверен, что Украина сможет собрать 300 танков, о необходимости которых говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В этот список могут войти 100 танков Leopard, несколько британских Challenger 2, легкие французские танки и, возможно, американские Abrams.

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По мнению аналитика, возможно, на ближайшей встрече Рамштайна будет согласована логистика по поставкам танков Украине. В таком случае это существенно изменит ход войны, поскольку танки – наступательное оружие.

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"Это очень приятная новость, 100 Leopard – это капец русне", - сказал Гетьман.

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Военный аналитик отметил, что главное в этом вопросе – отсутствие ремонтных баз вблизи Украины. Именно поэтому сейчас внимание акцентируется на Leopard, потому что они есть в странах Европы в достаточном количестве, а ремонтные базы есть в соседних с Украиной странах.

Если такой танк, упаси Бог, будет испорчен во время боя, то его надо будет где-то ремонтировать, и это можно будет делать в Польше, Литве, в любой стране, которая расположена неподалеку от нас,

– сказал Гетман.

Насколько они уязвимы

Как отметил Алексей Гетьман, на танках Leopard 2 есть активная броня, которая помогает противостоять противотанковому оружию, в частности РПГ 7, или аналогичному. Также на технике установлена система лазерного наблюдения за противотанковыми снарядами, которые могут атаковать и они могут их перехватывать.

"Считать, что танка Leopard хватит на несколько минут боя… По большому счету есть такие выводы, но у россиян нет такого оружия, нет Javelin, которые могут уничтожать эти танки так, как мы уничтожаем российские", - подытожил военный аналитик.

Что известно о передаче Украины Leopard 2