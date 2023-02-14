8 стран предоставят Украине Leopard: в Пентагоне раскрыли детали
Украине передадут танки Leopard восемь стран. Также три государства отправят Вооруженным Силам системы ПВО Patriot.
Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна", информирует 24 Канал. По его словам, еще несколько стран ведут работу по поставке Украине боеприпасов.
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Какие страны предоставят Украине Leopard
Так, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды займутся поставкой танков Leopard.
Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.
Глава Пентагона подчеркнул, что США, Германия и Нидерланды отправят Украине системы ПВО Patriot. А Франция и Италия – системы противовоздушной обороны SAMP/T.
По словам Остина, другие страны согласились помочь Украине в снабжении боеприпасами.
Отметим, когда именно окажут Украине эту помощь – пока неизвестно.
О чем будут говорить во время "Рамштайна"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что усилия участников девятого "Рамштайна" направлены на то, чтобы помочь ВСУ перехватить инициативу на поле боя.
В ходе встречи будут решаться вопросы предоставления дальнобойных ракет и западной боевой авиации. Украина надеется на повторение успеха с "танковой коалицией" и в этих областях.
Продолжается развитие "танковой коалиции". Украинские воины уже проходят подготовку по овладению западной бронетехникой и другими тренинговыми программами.
Для победы в Украине важна стабильность поддержки в вопросах логистики, обслуживания, ремонта техники, а также формирование запаса прочности по боеприпасам. Речь идет о реализации "военного шенгена".
Танки для Украины: последние новости
- Недавно стало известно, что Польша уже предоставила ВСУ 250 советских танков Т-72. Однако запланировано поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.
- Кстати, ряд союзников Украины образовали так называемую "танковую коалицию", предоставляя Украине немецкие Leopard 2. Они также находятся на вооружении в Финляндии и страна решает, присоединиться ли к этой инициативе.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство еще не приняло решение о предоставлении танков Украине. Одной из причин является то, что ее страна в несколько ином положении, чем остальные союзники нашей страны.
- Напомним, что правительство Германии согласилось предоставить Украине танки Leopard 1. Это реализуют, если Киев согласится купить их. Сначала танки отремонтируют. В общей сложности цена сделки составит примерно 100 миллионов евро. По данным СМИ, Украина может получить несколько десятков подобных танков.
- Анджей Дуда заявил, что Польша планирует передать Украине более десяти танков. Польский лидер надеется, что партнеры Киева также предоставят нам Leopard.
- Народный депутат Федор Вениславский считает, чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков.