Лещенко объяснил, как режиссер Стоун связан с Путиным и почему его заявления – сплошная пропаганда

Россия не устает распространять фейки, а для того, чтобы они были более убедительны для мира, пропагандисты приглашают к "сотрудничеству" известных иностранцев. Одним из них стал американский режиссер Оливер Стоун.

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, что Стоун – сторонник теорий заговоров. Кроме того, он активно помогает Кремлю распространять российскую пропаганду, сообщает 24 канал.

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Стоун годами поддерживает Россию

Лещенко рассказал, что страна-террорист пытается создать определенную иллюзию поддержки своих действий или, по крайней мере, оправдания со стороны представителей международного сообщества. Для этого российские пропагандисты ищут все большее число имен иностранного происхождения.

В частности, они призывали на помощь Оливера Стоуна – режиссера, который в последние, наверное, уже не годами, а десятилетиями является сторонником теорий заговора и поддерживает российский нарратив в информационном пространстве.

– заметил советник главы ОП.

Он добавил, что на российском государственном канале Russia Today вышла новость о том, что Стоун считает украинский конфликт американской историей. По словам режиссера, Украина – это часть американского плана и до переворота 2014 года она была нейтральной, а после – Россия стала врагом для нового киевского режима. Стоун утверждает, что Украине нужна стратегия напряженности, потому что именно она заставляет мир двигаться. В свою очередь, производители оружия якобы довольны, ведь продают оружие этим государствам.

"Это повторение логических информационных пропагандистских рамок, которые транслирует Россия через разных их "говорящих голов". В том, что Оливер Стоун приобщился к этому хору ораторов, нет ничего удивительного в связи с его связями как с самой Россией, так и с кумом Путина Медведчуком", – заметил Лещенко.

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Стоун снял фильм с Медведчуком в главной роли

В частности, Стоун снял фильм "Нерасказанная история Украины", главными героями которого были подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и президент России Владимир Путин.

"Эта лента была презентована на одном из кинофестивалей и вроде бы, как сообщали лживые медиа, получила там гран-при. На самом деле никаких выдающихся наград она не получила, а единственное, что делал этот фильм, повторял информационно-пропагандистские клише, которые распространяла Россия", – добавил советник главы ОП.

В этом фильме Стоун называет историю отношений между Украиной и Россией с 2003 года "гражданской войной", а фактически главного героя фильма Медведчука – "лидером оппозиции".

"Ну и плюс Стоун полностью повторяет российскую интерпретацию событий Революции Достоинства, называя это государственным переворотом, американским сценарием и т.д. Поэтому нет ничего удивительного, что в текущей ситуации Стоун приобщился к поддержке и оправданию действий России в отношении Украины", – отметил Лещенко.

Советник главы ОП подытожил, что некоторые люди, когда-то известные своими определяющими кинолентами, которые стали частями мирового кинематографа, к сожалению, сейчас стали пропагандистами в пользу государства-террориста.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко:

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