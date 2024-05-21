Могут ли враги Путина объединиться, чтобы избавиться от него: политолог назвал условие

Диктатор Владимир Путин имеет достаточно врагов. Но сместить его вряд ли сейчас возможно, хотя и есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что центральная вертикаль в России до сих пор остается стабильной. И только ситуация на поле боя может побудить к значительным изменениям не только в России и Украине, но и во всем мире.

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Россия хочет "передышку"

Как отметил Лесной, Россия на протяжении определенного времени усиленно вбрасывает в информационное пространство тезисы о "перемирии" и о том, что "нет смысла бороться против оккупантов, ведь их банально больше".

Это все – ложь. Россия хочет принудить Украину к переговорам на собственных условиях. Для этого им также нужно, чтобы Запад перестал помогать нашему государству оружием.

Есть разные заявления "российских либералов". В американской прессе такие вещи проходят. Буквально сейчас читал, что какой-то там отставник говорил, будто летом может быть беда. Все будто бы это делают с "хорошими намерениями". Но они продвигают тезис, что надо уже переходить к переговорам. Некоторые украинцы верят в это. Это – ошибочный момент. Эти люди, которые вбрасывают такие тезисы, обслуживают империю,

– подчеркнул Лесной.

Ситуация на фронте: кратко