Лесные пожары охватили оккупированные территории Луганщины и Донетчины: как реагируют россияне

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в августе – сентябре 2024 года произошло огромное количество лесных пожаров. Но россияне совсем не помогают местным жителям.

Захватчики приезжают на место пожара уже тогда, когда все выгорело. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский.

Читайте также Жалуются, что "упали обломки БпЛА": под Новошахтинском в Ростовской области большой пожар

Почему происходят пожары

Павел Лисянский отметил, что на временно оккупированной части Луганской области за месяц произошло уже более 100 пожаров. В Донецкой области – немного меньше.

Пожары происходят из-за использования боеприпасов. Военные подразделения оккупантов, которые находятся в тылу, обустроили полигоны. Там они взрывают гранаты, стреляют, поэтому лесные пожары охватили эти территории.

У людей сгорают дома. К ним приезжают, отвозят их в какой-то фильтрационный центр, который был предусмотрен для людей, граждан Украины, которые не прошли фильтрацию. Никакой компенсации, ничего нет,

– подчеркнул правозащитник.

Низкий бытовой уровень жизни

Основатель ОО "Восточная правозащитная группа" отметил, что люди на временно оккупированных территориях не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. В частности, у детей нет инсулина.

Даже в регионах России, граничащих с оккупированными территориями Украины, высокие цены и пренебрежительное отношение к украинцам, которые не получили российский паспорт. С этими территориями даже установили границу, хотя и объявили их якобы "российскими".

Установили границу с Крымом, с Ростовской области, где полноценно работает федеральная служба безопасности. Если ты в 10-километровой зоне появляешься там без разрешения, тебя даже могут убить. Случаи с привлечением огнестрельного оружия уже были,

– сказал Лисянский.

В целом бытовой уровень жизни на оккупированных территориях очень низкий. Ведь даже у пенсионеров конфискуют квартиры и продают в ипотечные кредиты гражданам России, которых привлекают работать в оккупационных органах власти.