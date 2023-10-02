Летчик Росгвардии "Гавр" сдался посольству США во время отпуска в ОАЭ, – СМИ

Российские военные продолжают наглядно подтверждать, что не хотят погибать в войне, развязанной страной-агрессором. Так, посольству США сдался летчик Росгвардии Гавриченко с позывным "Гавр".

В телеграм-канале "Досье Шпиона" рассказали об этом эпизоде. Говорят, что сдался российский летчик во время своего отпуска. Он отправился с семьей в Дубай, где и наведался в посольство США.

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Заявил о нежелании воевать

Говорят, что он в ОАЭ отправился в американское посольство. В дипучреждении он заявил, что не хочет воевать против Украины. Более того, заявил о готовности к сотрудничеству с американскими спецслужбами. В паблике говорят, что ФСБ активно взялась за рассмотрение подробностей, связанных с бегством

Отмечают, что известно о бегстве "Гавра" стало 1 октября. Причем он якобы умышленно воспользовался отпуском для проведения с семьей, чтобы вылететь в ОАЭ.

По имеющимся данным, сам отпуск Гавриченко был в конце сентября. Как говорят в паблике, вместо того, чтобы вернуться в Россию, он решил заглянуть в посольство США в ОАЭ, чтобы "кардинально изменить свою жизнь".

Известно, что в авиационной эскадрилье Рогвардии, где служил Гавриченко, активно работает ФСБ. Пока пытаются установить все обстоятельства побега российского летчика. Проводят допросы среди его товарищей. по службе, обыскивают личные вещи и осматривают телефоны.

Собственно, в ФСБ предполагают, что до побега "Гавра" склонил его друг и бывший сокурсник Антон Васильев. Он – лётчик 610-го центра боевого применения и переобучение лётного состава (военная часть 41520, Иваново). В начале полномасштабного вторжения он уехал из России. В настоящее время он проживает в Лос-Анджелесе, США.

Обратим внимание, что Васильев и Гавриченко – не единственные российские летчики, которые отказались убивать украинцев. В последнее время активно обсуждают Максима Кузьминова. Оно и не удивительно, ведь 28-летний российский пилот не только сдался Украине, но и сделал это вместе с Ми-8, наполненным запчастью к российским истребителям. Эта спецоперация получила кодовое название "Синица".