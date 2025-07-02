Не просто хотят прорвать первую линию обороны, – офицер НГУ о планах россиян на летнюю кампанию

Российские оккупанты несколько изменили свою тактику наступления. Силы обороны Украины адаптируются к этому и ищут противодействия.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, заметив, что на том участке фронта, где воюет его подразделение, ситуация напряженная. Враг бросает значительные силы и средства, чтобы максимально продвинуться вперед.

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Что происходит на фронте

Как отметил Отченаш, обычно сейчас оккупанты пытаются штурмовать на мотоциклах. Там пробуют прорвать первую линию обороны и сразу продвигаться в тыл, где хотят закрепиться.

Они уже не просто пробуют прорвать первую линию обороны, а двигаются дальше. Это заставляет нас создавать новые методы обороны. Раньше мы боролись против техники. На одной единице могло сидеть 10 оккупантов. Поразить их было легче. А 5-10 мотоциклов поразить несколько труднее,

– отметил Отченаш.

Конечно, оккупанты имеют определенные продвижения на фронте. Однако Силы обороны адаптируются под новую тактику штурмов врага. Также на участке, где воюет бригада "Рубеж", врагу не удается достичь желаемого результата.

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Добавим, по состоянию на 2 июля Россия потеряла более 1 миллиона 22 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 10985 российских танков, 22931 боевых бронированных машин, 29794 артиллерийских систем и т.д.