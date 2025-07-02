Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади “Рубіж” НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що на тій ділянці фронту, де воює його підрозділ, ситуація напружена. Ворог кидає значні сили та засоби, аби максимально просунутися вперед.

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Що відбувається на фронті

Як наголосив Отченаш, зазвичай зараз окупанти намагаються штурмувати на мотоциклах. Там пробують прорвати першу лінію оборони і одразу просуватися в тил, де хочуть закріпитися.

Вони вже не просто пробують прорвати першу лінію оборони, а рухаються далі. Це змушує нас створювати нові методи оборони. Раніше ми боролися проти техніки. На одній одиниці могло сидіти 10 окупантів. Уразити їх було легше. А 5-10 мотоциклів уразити дещо важче,

– зазначив Отченаш.

Звісно, окупанти мають певні просування на фронті. Однак Сили оборони адаптуються під нову тактику штурмів ворога. Також на ділянці, де воює бригада "Рубіж", ворогу не вдається досягти бажаного результату.

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Додамо, станом на 2 липня Росія втратила понад 1 мільйон 22 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10985 російських танків, 22931 бойових броньованих машин, 29794 артилерійських систем тощо.