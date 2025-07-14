Летнее наступление россиян сорвалось, но они не успокоились: генерал армии предположил планы врага

Россияне в течение нескольких месяцев пытались активизировать свои действия на нескольких участках фронта. Однако все их попытки усилить летнюю наступательную кампанию не привели к какому-либо утешительному для России результату.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему увязло летнее наступление оккупантов. К слову, масштабные комбинированные атаки по территории Украины, которые осуществляют россияне, могут быть частью новой наступательной операции России летом.

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К каким действиям сейчас готовится враг?

Маломуж отметил, что россияне на конец мая – начало июня 2025 года готовили стратегическую наступательную операцию на Сумском, Харьковском, Новопавловском, Покровском направлениях с заходом на Днепропетровщину.

Прошло уже два месяца и можно констатировать, что у россиян ничего не получилось. Их наступательная операция сорвалась, ведь враг не сумел продвинуться, в частности, на Сумщине и на Харьковщине. Состоялись лишь незначительные движения в районе Константиновки,

– подчеркнул генерал армии.

Задачи, которые ставил российской армии Владимир Путин, не были выполнены в необходимые сроки. Враг, как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки, был вынужден взять паузу из-за больших потерь, которые понес, в частности, на Сумщине и на Покровском направлении.

На сегодня россияне накапливают новые резервы, чтобы попытаться снова наступать. Однако для того, чтобы подготовить профессионалов – десантников или представителей сил специальных операций – нужно до пяти лет. Поэтому россияне могут бросить на фронт неподготовленный личный состав, но в большом количестве,

– объяснил он.

Также противник может подтянуть технику и боеприпасы из Северной Кореи, и все это, конечно, создаст проблемы для украинских сил.

В то же время наша армия уже научилась хорошо обороняться и уничтожать подготовленные резервы врага, в частности, в прифронтовой зоне. Поэтому второй этап уже летне-осеннего наступления оккупантам также не удастся реализовать,

– предположил Николай Маломуж.

Не все идет идеально со стороны украинской армии. Однако очевидно, по словам генерала армии, что удалось стабилизировать фронт, сорвать стратегические планы россиян и в определенной степени тактические – в Сумской области, в районе Покровска.

Это происходит благодаря тому, добавил Маломуж, что Вооруженные Силы Украины, в частности, применяют нестандартные действия на поле боя там, где враг не ожидает, нанося удары именно в слабые места противника. Благодаря этому можем оттеснить россиян назад.

Отметим, что издание Bild сообщило, что российский генштаб представил Владимиру Путину план наступления на вторую половину лета. Для этого враг якобы планирует вывести военных из приграничья, предварительно заменив солдатами из Северной Кореи.

Однако в Центре противодействия дезинформации назвали эти предположения "бессмысленными", отметив, что эта публикация демонстрирует "полное непонимание" ни фронта, ни событий.

В то же время по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, со стороны России нет новых наступлений. Зато враг привлекает резервы, меняет тактику, проникает в приграничье и тому подобное.