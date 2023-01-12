Должны быть готовы, – Жданов предупредил об угрозах из-за летных учений в Беларуси

В ближайшее время существует высокая угроза ракетных ударов по территории Украины. Украинцам следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, неспокойно будет во всех областях.

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Что ждет украинцев

Олег Жданов отметил, что российские военные во время учебы будут пытаться портить нервы украинцам. Впрочем, это будет касаться и Беларуси, а это значит и НАТО.

Нас ожидает практически 2 недели сплошных воздушных тревог. Мы должны быть к этому готовы,

– подчеркнул он.

Военный эксперт призвал украинцев осторожничать и следовать в укрытие после очередного объявления воздушной тревоги.

По его словам, за сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 16 авиационных ударов, и нанесли более 50 ударов реактивными системами залпового огня.

"В основном по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей", – подчеркнул Жданов.

Также тяжелая ситуация остается на линии фронта.

Олег Жданов рассказал, какая будет ситуация в Украине в течение двух недель: смотрите видео

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Жданов объяснил, что в Донецкой области сейчас усиленно работают ВСУ, поэтому сутки очень напряженные.

По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая.

"В Соледаре ситуация близка к критической. Город примерно на половину под нашим контролем", – объяснил военный эксперт.

Он отметил, что, несмотря ни на что, силы обороны Украины держатся и борются с врагом.

Что сейчас происходит на территории Беларуси