Генераторы заходят в чат: летом могут быть проблемы со светом

Российские оккупанты нанесли террористические удары по украинской энергосистеме. Пока украинцы отдыхают от отключений. В то же время, летом ситуация может усложниться.

Российские оккупанты провалили кампанию массированных атак против энергосистемы Украины. Люди уже отвыкают от графиков отключения света. В то же время, летом 2023 года проблемы могут частично вернуться. Об этом Владимир Кудрицкий – председатель правления НЭК "Укрэнерго" – рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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В частности, дефицит электроэнергии – сезонное явление. В Украине избыток мощности фиксируют в течение сезона весны – лето. В это время Украина способна экспортировать электроэнергию.

А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом, и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии,

– подчеркнул Кудрицкий.

Российские пропагандисты истерят из-за того, что в Украине уже не выключают свет. В частности, очень сильно "пылает" у Ольги Скабеевой. В одном из эфиров пропагандистка чуть не заплакала. Аудитория слушала ее с траурными выражениями лица. Скабеева отметила, что это может испортить настроение многим россиянам.