Російські окупанти провалили кампанію масованих атак проти енергосистеми України. Люди вже відвикають від графіків вимкнення світла. Водночас влітку 2023 року проблеми можуть частково повернутися. Про це Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго" – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Зокрема, дефіцит електроенергії – сезонне явище. В Україні надлишок потужності фіксують упродовж сезону весни – літа. Саме тоді Україна здатна експортувати електроенергію.

А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії, – наголосив Кудрицький.

Російські пропагандисти істерикують через те, що в Україні вже не вимикають світло. Зокрема, дуже сильно "палає" в Ольги Скабєєвої. В одному з ефірі пропагандистка мало не заплакала. Аудиторія слухала її з траурними виразами обличчя. Скабєєва зауважила, що це може зіпсувати настрій багатьом росіянам.