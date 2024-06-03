Летом ситуация на фронте и международной арене для Украины изменится

Вот и лето пришло. Самые тяжелые месяцы пройдены. Результат – борьба продолжается. Точно могло быть намного хуже. Сейчас ситуацию нельзя описать какими-то одними красками – максимальный контраст.

У нас есть хоть и половинчатое, но разрешение, вести активную оборону западным оружием на российской территории. Это результат совместных усилий всех, кто обращал внимание на проблему с фокусом на Харьков.

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Что меняется?

Во-первых, разблокирован поток американской помощи. Прошло чуть больше месяца, а результаты уже потихоньку видны на фронте. Насыщение будет происходить еще несколько недель, после чего наступит плато. На земле станет немного легче.

Во-вторых, наши войска системно выносят дальнобойное российское ПВО, пусковые и радары, обслуживающие С-300/С400. Это не только должно облегчить задачу по нанесению ударов по российским военным объектам, это и элемент подготовки к появлению F-16. Это означает немного больше возможностей отогнать российскую тактическую авиацию с КАБ/УМПБ.

Вероятно, первые машины могут появиться в течение месяца, но эффект будет заметен в начале осени. То есть еще три месяца террора КАБами – это реальная перспектива.

В-третьих, после разрешения ограниченно применять западное оружие по российской территории (еще посмотрим, как это будет реализовано, нет ли каких-то подводных камней) появился концептуальный нюанс. Начиная движение в районе границы, Владимир Путин прикрывался идеей "санитарной зоны" для защиты Белгорода и других приграничных территорий.

Прошло три недели боев. Результат прямо противоположный замыслам Кремля – возникли предпосылки к созданию "санитарной зоны" на около 50 километров вглубь России (куда достает HIMARS). Раньше мы этого не могли достичь, а теперь потенциально можем. Это наглядный пример метафоры "отрицательный рост", которую так любят в России.

В-четвертых, даже возможность ограниченного применения тех же HIMARS по территории России влияет на общую картину. Как отмечалось ранее, враг приближается к моменту, когда придется выбирать направление основного удара в рамках летне-осенней кампании. Сейчас наиболее очевидный вариант – это Донецкая область.

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Однако по мере увеличения количества дальнобойных средств в распоряжении украинской армии росла мотивация перенести акцент на Харьков. Теперь эта мотивация уравновешена. Шансы на успех гипотетического "наступления на Харьков" снижаются. Как следствие – снижается его вероятность в принципе. Над чем, собственно, и надо работать всеми силами.

Гражданские харьковчане, отказавшись падать в панику, разрушили планы российского командования. Наши войска нанесли врагу большие потери в приграничной зоне и сорвали планы одновременных шевелений в Сумской области. Россияне накапливают там группировки, но своего рода фальстарт на Харьковщине заставит корректировать планы. Для продолжения давления россияне будут вынуждены использовать дополнительные силы с других участков фронта.

Что дальше?

Повторюсь – неуспехи на фронте будут провоцировать террор россиян против гражданского населения Харькова. Еще месяца три будут очень ограниченные возможности что-то с этим сделать. Поэтому всем стоит еще раз объективно оценить риски. Сейчас горожане справляются безупречно. Однако практически при каждом ударе среди жертв и пострадавших дети...

В целом – что такое лето? Это время постепенного роста наших военных возможностей на фоне стремительного выпадения Украины из поля зрения широкой аудитории и политических элит везде.

Израильско-палестинская повестка вытесняет наши проблемы. На фоне операции в Газе гибель людей от российского удара по "Эпицентру" оказалась практически незамеченной. Пропалестинские группы в США и Европе позволяют себе такое, от чего симпатики Украины и украинские беженцы бесконечно далеки. Наши не создают проблем.

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Скоро начнется футбол. С переходом на Олимпиаду, а потом – в глобальный отпуск до сентября.

Поскольку сдаваться мы не собираемся от слова совсем, а для перелома на фронте помощи недостаточно, объективно есть предпосылки снижения статуса "украинской темы", которая превращается в токсичную рутину. Конечно, Украина на разных уровнях с этим борется, но тенденция такова.

Сознательно не трогал "переговоры", "перемирие" и тому подобное. В сети есть версии на любой вкус, каждый может выбрать понравившуюся. Я обратил бы внимание на другое.

Примерно с середины июля до сентября в плане внешнего внимания глобально мы будем предоставлены сами себе. При этом есть некоторые предпосылки для улучшения ситуации на фронте. Опыт показывает: для нас – это идеальные условия, чтобы самостоятельно все испортить и подойти к новым вызовам в разобранном виде.

Вот не надо.