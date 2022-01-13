Левченко устроили в ОП уже после скандала с ее мужем Гогилашвили, – "Следствие.Инфо"

13 января 2022 , 13:56
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Источник:

"Следствие.Инфо"

Помощницу главы государства Марию Левченко устроили в Офис Президента уже после скандала с ее мужем Александром Гогилашвили. Официальное трудоустройство датируется концом декабря 2021 года.

О том, что Левченко официально заняла должность при Владимире Зеленском, изданию подтвердили в Офисе Президента в ответ на запрос.

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Левченко устроили в ОП уже после скандала с Гогилашвили

Мария Левченко назначена на должность заместителя руководителя кабинета Президента Украины – руководителя службы обеспечения мероприятий президента с 21 декабря 2021 года,
– говорится в ответе.

Напомним, Левченко – жена бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. О ее работе в ОП было известно задолго до этой даты официального трудоустройства. СМИ писали, что она работала помощницей президента Зеленского с начала его каденции.

Скандал с Гогилашвили: коротко

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Автор: Наталія Пристанська