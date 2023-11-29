Самая неудобная позиция для россиян – Свитан рассказал о действиях врага на левом берегу Днепра

Левобережье Херсонщины – сейчас самая неудобная позиция для оккупантов. Ее сложно защищать, а с логистикой там тоже есть проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что логистические цепочки оккупантов на левобережье Херсонщины достаточно длинные.

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Если считать из Ростова-на-Дону, то это – 700 километров. Если из Тамани – 300 – 400 км.

Левый берег Херсонщины сейчас самая неудобная позиция для россиян. Для обороны. Ведь дальность снабжения любой военной амуниции или снаряжение долгая. Хотя они используют один из морских путей в Скадовск. Там сделали большой военный хаб,

– сказал Свитан.

Со Скадовска идет дорога в сторону Олешек и вдоль Днепра в Новую Каховку. В Украины есть возможность обстреливать этот путь.

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Сейчас россияне перебросили несколько бригад резерва из Токмака на левобережье Херсонщины. Пока других свободных резервов оккупанты не имеют. Сейчас оккупанты пытаются противодействовать имеющимися силами. Однако там могут завести через 1,5-2 недели некоторые подразделения с территории России.

Ситуация в Херсонской области: коротко

Россияне ежедневно обстреливают правобережье Херсонщины из разных видов оружия. К примеру, 29 ноября в Херсоне возникли перебои с электричеством из-за вражеского удара.

Также 29 ноября украинские военные нанесли удар по зданию в оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. Там удалось уничтожить нескольких высокопоставленных должностных лиц оккупантов.

Потом стало подробно известно, кого удалось уничтожить в результате удара. Речь идет о четырех так называемых "полицейских", а еще 17 – получили ранения.