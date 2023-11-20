Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил 24 Каналу, что важно пользоваться исключительно официальными источниками. Теперь информацию подтвердили и президент, и Генштаб.

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"Важно понимать, что для противника эта операция стала полной неожиданностью, потому что операция по десантированию чрезвычайно сложна", – отметил Березовец.

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Десантная операция в Херсонской области – лучшая

Операция украинских военных на левобережье Херсонщины пока лучшая из всех за время полномасштабной войны. В частности, из-за огромного количества подразделений и переправленной техники.

Теперь россияне оказались в опасном положении, поскольку прорыв произошел в наименее подготовленном для их обороны месте.

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К слову, неприятель за все время войны не провел ни одной удачной десантной операции. Даже распиаренный гостомельский десант закончился для россиян полным фиаско, когда три волны оккупантов были полностью уничтожены и захвачены в плен.

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