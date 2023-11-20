Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил 24 Каналу, что важно пользоваться исключительно официальными источниками. Теперь информацию подтвердили и президент, и Генштаб.
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"Важно понимать, что для противника эта операция стала полной неожиданностью, потому что операция по десантированию чрезвычайно сложна", – отметил Березовец.
Десантная операция в Херсонской области – лучшая
Операция украинских военных на левобережье Херсонщины пока лучшая из всех за время полномасштабной войны. В частности, из-за огромного количества подразделений и переправленной техники.
Теперь россияне оказались в опасном положении, поскольку прорыв произошел в наименее подготовленном для их обороны месте.
Березовец об успехах ВСУ на левобережье Херсонщины: смотрите видео 24 Канала
К слову, неприятель за все время войны не провел ни одной удачной десантной операции. Даже распиаренный гостомельский десант закончился для россиян полным фиаско, когда три волны оккупантов были полностью уничтожены и захвачены в плен.
Ситуация на левобережье Херсонщины: последние новости
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на левобережье Херсонщины украинские военные подвинули врага на 3–8 километров в зависимости от специфики географии. Однако россияне до сих пор обстреливают правый берег из артиллерии.
- Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников отметил, что оккупанты готовятся к бегству с левобережья Херсонщины. Об этом свидетельствует, в частности, активизация мародерства.
- Ситуацию на левобережье Херсонщины проанализировали также в Институте изучения войны. Там считают, что украинские военные заставляют оккупантов отступать.