Офіцер ЗСУ Тарас Березовець наголосив 24 Каналу, що важливо користуватись виключно офіційними джерелами. Натепер інформацію підтвердили і президент, і Генштаб.

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"Важливо розуміти, що для противника ця операція стала повною несподіванкою, тому що операція з десантування надзвичайно складна", – зазначив Березовець.

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Десантна операція на Херсонщині – найкраща

Операція українських військових на лівобережжі Херсонщини наразі найкраща з-поміж усіх за час повномасштабної війни. Зокрема, через величезну кількість підрозділів і переправленої техніки.

Натепер росіяни опинились у небезпечному становищі, оскільки прорив відбувся в найменш підготовленому для їхньої оборони місці.

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До слова, ворог за весь час війни не провів жодної успішної десантної операції. Навіть розпіарений гостомельський десант закінчився для росіян повним фіаско, коли три хвилі окупантів були повністю знищені й захоплені в полон.

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