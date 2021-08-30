Левочкин может играть с любой властью, – политолог сказал, будет ли новый проект от ОПЗЖ

Сергей Левочкин много лет является встроенным элементом украинской политической системы. Он работал в администрации президента еще во времена Леонида Кучмы и всегда был рядом с властью.

Даже сейчас он работает в кадровом агентстве, которое поставляет к власти разных чиновников. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Константин Батозский.

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Левочкин – опытный игрок в политике

По его словам, в конфликте Левочкина и Виктора Медведчука победит, как всегда, группа первого. Он может отделиться и охотно создать собственный пророссийский проект.

Сергей Левочкин настолько опытный игрок в украинской политике. Он имеет способность оставаться и работать с любой властью,

– подчеркнул Батозский.

Он отметил, что Левочкин системно играл за Петра Порошенко и так же играет при президентстве Владимира Зеленского.

Что Левочкин предлагает президентам

Ранее журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский уже предполагал, что ОПЗЖ может расколоться на 2 группы.

Политолог пояснил, пророссийский политик предлагает действующим президентам очень важный товар-непроходимого кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.

По состоянию на сейчас, это тот товар, который невозможно продать. Но это очень удобный спарринг-партнер для любого действующего украинского президента,

– отметил политолог.

Зато Виктор Медведчук, как считает Батозский, стал неудобным для власти.

Политолог рассказал о новом пророссийский проект в Украине: смотрите видео

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