У России проблемы на Херсонщине, но это не обязательно будет иметь последствия на поле боя: анализ ISW

Аналитики наблюдают за неспособностью России создать сплоченное войско на левобережье Херсонщины. Все больше деградирует российская группировка сил "Днепр", однако пока неясно, повлияет ли это существенно на ситуацию на фронте.

Как пишут в утренней сводке за 30 ноября в Институте изучения войны, часть захватчиков отказывается штурмовать позиции ВСУ из-за нехватки оружия. Собственно, речь идет о 810 морской пехотной бригаде России в составе сил "Днепр", которая дислоцируется вблизи Крынок.

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"Вторая армия мира" только деградирует

Аналитики констатируют, что группировка сил "Днепр" формируется из элементов разных военных округов и в основном и так деградированных подразделений. А за последнее время ситуация только усугубилась.

В то же время пока неясно, вызовы ли командования и управления, с которыми сталкиваются российские силы в Херсоне, повлекут заметные последствия на поле боя,

– подчеркивают эксперты.

В конце октября Кремль назначил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского командующим группировкой войск "Днепр". Очевидно, что одной из главных его целей является обеспечение лучшей координации в подразделениях.

Однако российское военное командование вряд ли сможет решать проблемы с управлением сил "Днепр" в краткосрочной перспективе, а продолжение украинских наземных операций на левобережье, скорее всего, лишь усложнит эти усилия.

– пишут в ISW.

Итак, в составе российских военных сил "Днепр" подразделения:

Черноморского флота;

Каспийской флотилии;

Южного военного округа;

Центрального военного округа;

Северного флота;

Военно-десантных войск.

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Силы обороны Украины не дремлют

Добавим, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал: Силы обороны имеют несколько амбициозных целей по отношению к левому берегу Херсонской области. Среди них – выход на админграницу с Крымом.

Вместе с тем, сейчас ВСУ, по его словам, имеют за цель – движение дальше на Раденск, что в Олешковской городской общине, и восточнее. Это необходимо для вытеснения врага, расширения плацдарма и предотвращения пользования оккупантами логистическими маршрутами.

Кроме того, в Генштабе 30 ноября информировали, что наши защитники удерживают позиции на левом берегу Днепра, продолжают вести контрбатарейный огонь, нанося удары по тылу российских захватчиков.