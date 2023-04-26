Петиция за регистрируемые партнерства набрала необходимые голоса: ее должен рассмотреть Зеленский

В Украине петиция за регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Соответствующую петицию ранее опубликовали на сайте Офиса Президента, информирует 24 Канал. В ней более 40 человек и организаций обратились к Владимиру Зеленскому.

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Что известно о петиции за регистрируемые партнерства

Украинцы призвали публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и содействовать принятию законопроекту №9103. Петиция за регистрируемые партнерства набрала необходимые 25 тысяч голосов.

В документе говорится, что принятие законопроекта № 9103 решит проблему правового статуса, прав и обязанностей партнеров и партнерш, правовой режим их имущества, вопросы наследования, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения одного из них.

Что этому предшествовало

13 марта этого года в Верховной Раде появился законопроект о гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар. Соавторами законопроекта №9103 выступили 17 депутатов.

Депутаты считают, что война актуализировала этот законопроект. Это необходимо, чтобы защитить права украинских военных, поскольку некоторые из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры одного из них пола.

Зарегистрировать партнерства можно будет при отсутствии одного из лиц или вне органа регистрации актов гражданского состояния.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы. Он напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

Впрочем, Кабинет Министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

По словам главы ОО "Украинские ЛГБТ+ военные за равные права" и воина 72-й механизированной бригады Виктора Пилипенко, в ВСУ и Нацгвардии, где служат сейчас около 1 миллиона человек, может быть от 50 до 100 тысяч человек, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Их видимость низкая из-за высокого уровня дискриминации и нетерпимости, что иногда приводит к реальным угрозам.