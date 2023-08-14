Такое мнение 24 Каналу предположил российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что Китай не симпатизирует России, но вместе с тем имеет достаточно резкую позицию против Запада.
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Вероятная цель визита
Известно, что Ли Шанфу в России посетит 11-ю Московскую конференцию по международной безопасности и выступит с речью. В Беларуси он встретится с руководством страны и армии и может посетить несколько воинских частей.
"Представить себе военное сотрудничество в условиях войны в разрез линии на мирное урегулирование конфликта, как они называют, против того, что были достигнуты определенные результаты на саммите в Саудовской Аравии, где неожиданно в последний момент принял участие Китай. Я не думаю, что из этого должен быть некий практический результат", – сказал российский правозащитник.
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Фейгин подчеркнул, что этот визит проходит не случайно еще и после поездки Сергея Шойгу в Северную Корею. Вероятно, там он мог выпрашивать оружие со складов.
Мне кажется, что это "ритуальный визит". Северная Корея не даст ни одного патрона, пока согласие не даст Китай. Я думаю, там это обсуждается,
– предположил он.
Что известно о деятельности Ли Шанфу
- Ли Шанфу начал занимать свой пост в марте 2023 года. Его первой заграничной поездкой стал визит в Россию, где он встречался с Владимиром Путиным. Впоследствии в Москву приезжал и сам Си Цзиньпин.
- В начале июня в Сингапуре проходил саммит по вопросам безопасности Шангри-Ла. Там Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры из Ли Шанфу. Китайский министр предложил использовать все возможные средства, чтобы попытаться прекратить войну России, а также пообещал расширить военную связь с Киевом.
- В начале мая США направили прошение о встрече Ллойда Остина и Ли Шанфу на форуме безопасности в Сингапуре. Впрочем, Китай его отклонил. Тогда в Пентагоне подчеркнули, что верят в открытое общение.