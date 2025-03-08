Перебежчик из КНДР помогает Украине в борьбе с солдатами Ким Чен Ына, – WSJ

Северокорейский перебежчик Ли Сонмим активно поддерживает Украину в войне против КНДР. В частности, он помогает украинским военным понимать мотивы северокорейских солдат, воюющих на стороне России.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно о перебежчике из КНДР, который помогает Украине

Издание рассказывает, что 37-летний Ли Сонмим университет Лиги Плюща и свободно владеет английским. Именно он помог украинским военным понять мотивы северокорейских бойцов, переводя ключевые документы и формулируя текст антирежимных листовок, цель которых – убедить солдат КНДР сдаться.

Такое ощущение, что я разговариваю с ними, будто я сослуживец,

– рассказал Ли Сонмим, который работал в государственном агентстве КНДР до того, как сбежал в Южную Корею.

В декабре 2024 года Ли Сонмим стал одним из первых за пределами Украины, кто увидел дневники, блокноты и фотографии, найденные у погибших на войне против Украины северокорейских солдат.

В издании объяснили, что в Украине довольно мало людей владеют корейским языком и являются экспертами по режиму Ким Чен Ына. Ли Сонмим, который имеет "бесценный опыт с северокорейским тоталитаризмом", может понимать малоприметные нюансы в текстах, написанных солдатами КНДР.

Ли Сонмим начал помогать Украине после того, как руководитель стратегии Фонда прав человека Алекс Гладштейн познакомил его с американским активистом, который помогал украинским солдатам.

"Я думал, что он будет в идеальной позиции, чтобы помочь миру понять, почему северокорейцев отправляют на смерть в Украину", – отметил Гладштейн.

Как Ли Сонмим помогает Украине

Работа Ли Сонмима по помощи Украине началась в конце 2024 года, когда Амед Хан, американский активист, который обратился к Гладштейну с просьбой о помощи, прислал ему неожиданный запрос в групповом чате с украинскими солдатами.

В сообщении было прикреплено фото двух российских военных билетов с надписями на корейском языке. За несколько дней до этого Ли Сонмима пригласили в групповой чат, но он не ожидал, что это предоставит ему доступ к целому ряду северокорейских документов.

Тогда Ли подтвердил, что подписи, сделаны на корейском языке и не совпадают с русскими именами, которые напечатаны на удостоверениях.

Хан рассказал, что присылает северокорейские документы Ли, как только их находят на поле боя.

Мы идем к нему, когда нам нужна информация немедленно,

– отметил он.

Благодаря переводам Ли Сонмима удалось разоблачить плохую координацию между россиянами и северокорейцами и изменение стратегий, когда они отправляли небольшие группы северокорейских солдат атаковать беспилотники.

Что находили в записках солдат КНДР

В записях военных КНДР, с которыми ознакомилось издание командир взвода признался в неудаче, что стало шоком для Ли Сонмима, который рассказал, что северокорейские солдаты считали себя непобедимыми. Также в статье упоминаются записи в дневнике, которые указывали на большие потери и "недостаточное знание вражеской тактики".

Издание пишет, что личные вещи северокорейских солдат, такие как семейные фото и дневники отражают их "человечность".

Ли вспоминает перевод любовного письма, найденного у того самого командира взвода, погибшего в январе. Оно было подписано с "чужой земли России" 14 декабря. "Даже если этой жизни придет конец, я стану бабочкой и найду тебя",

– говорится в статье.

По словам Ли Сонмима, такие тексты его преследуют.

"Это становится настолько ярким, что они чей-то ребенок, брат, друг", – поделился он.

Кроме того, Ли Сонмим давал советы по формулировкам в некоторых листовках, написанных на корейском языке, которые сбрасывали с украинских беспилотников, чтобы убедить военных КНДР сдаться.

В одном из черновиков листовки говорилось: "Пожалуйста, не умирайте зря! Сдаться – это способ выжить". Однако Ли считал, что начальная реплика была недостаточно прямой, тогда как упоминание о том, чтобы сдаться в плен, могло вызвать мысли о предательстве себя или позоре у северокорейских солдат. Поэтому Украина изменила формулировку на: "Не умирайте напрасно! Сдаться – единственный способ выжить".

Ли Сонмим отметил, что помощь Украине, может разоблачить тактику солдат КНДР на поле боя и, возможно, потери. В то же время война дает ему редкий шанс напрямую пообщаться с северокорейцами по изменению стороны или осознания возможности сдаться в плен.

Напомним, что в конце февраля южнокорейская разведка сообщила об отправке Северной Кореей дополнительных подразделений в Россию для участия в войне против Украины. В то же время точное количество направленных военных остается неизвестным.