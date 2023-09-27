Ученица распылила слезоточивый газ в школе в Киевской области: пострадали 5 детей

В Софиевской Борщаговке 27 сентября школьница распылила слезоточивый газ. Пострадали пять детей: от 11 до 12 лет.

Правоохранители в комментарии 24 Каналу рассказали, что 14-летний ученик принес в школу спецсредство. В перерыве 13-летняя девушка распылила его.

Смотрите также Обижал учеников и исповедовал "русский мир": в школе во Львовской области дети бойкотируют обучение

По состоянию на 19 часов, к медикам за помощью обратилось 5 детей в возрасте 11 – 12 лет. Предварительный диагноз: раздражающее действие слезоточивого газа. Всем оказали помощь и передали родным,

– говорится в сообщении.

Под Киевом эвакуировали учеников лицея

В сети сообщают, что в лицее в Софиевской Борщаговке неизвестный, вероятно, распил в вентиляцию перцовый баллончик. Всех учащихся, учителей и персонал учебного заведения пришлось эвакуировать.

На место инцидента также прибыли несколько карет скорой помощи. В сети утверждают, что есть пострадавшие в результате инцидента, но в настоящее время эта информация не подтверждена.

В лицее под Киевом распылили перцовый баллончик: смотрите видео

У ГУНП в Киевской области в комментарии 24 Канала сообщили, что на место инцидента выехал наряд полиции. Пока устанавливаются все детали и обстоятельства, которые произошли на территории учебного заведения.

В Киеве сообщали о заминировании всех школ и колледжей

Начало нового учебного года в Киеве началось с сообщения о массовом минировании всех школ и колледжей. В полиции 1 сентября заявили, что получили уведомление о заминировании всех учебных заведений. Решение об эвакуации детей и персонала принимала отдельно каждая администрация учебного заведения.

К счастью, сообщения оказались фейковыми и никаких опасных вещей не обнаружили.

Уже через несколько дней, 4 сентября, полиция Киева снова получила сообщение о заминировании всех школ. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС приняли все необходимые меры. Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, решение также принималось дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

Информация о втором массовом минировании также оказалась фейковой. ГСЧС и правоохранители провели тщательную проверку и не обнаружили взрывных устройств. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

На следующий день, 5 сентября, в Киеве в очередной раз поступило фейковое сообщение о минировании. В этот раз полиция получила сообщение о заминировании ТРЦ, вокзалов и медучреждений столицы.