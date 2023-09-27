Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі уточнюються усі деталі, передає 24 Канал.

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Під Києвом евакуювали учнів ліцею

У мережі повідомляють, що у ліцеї у Софіївській Борщагівці невідомий, ймовірно, розпилив у вентиляцію перцевий балончик. Усіх учнів, вчителів та персонал навчального закладу довелося евакуювати.

На місце інциденту також прибуло кілька карет швидкої допомоги. У мережі стверджують, що є постраждалі унаслідок інциденту, але наразі ця інформація непідтверджена.

У ліцеї під Києвом розпилили перцевий балончик: дивіться відео

У ГУНП в Київській області в коментарі 24 Каналу повідомили, що наразі на місце інциденту виїхав наряд поліції. Поки встановлюються усі деталі та обставини, що саме сталося на території навчального закладу.

У Києві повідомляли про замінування усіх шкіл та коледжів

Початок нового навчального року в Києві почався з повідомлення про масове мінування усіх шкіл та коледжів. У поліції 1 вересня заявили, що отримали повідомлення про замінування усіх навчальних закладів. Рішення про евакуацію дітей та персоналу приймала окремо кожна адміністрація закладу освіти.

На щастя, повідомлення виявилися фейковими й жодних небезпечних речей не виявили.

Вже через кілька днів, 4 вересня, поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування усіх шкіл. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вжили усіх необхідних заходів. Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення також приймалося додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

Інформація про друге масове мінування також виявилася фейковою. ДСНС та правоохоронці провели ретельну перевірку й не знайшли вибухових пристроїв. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав.

Наступного дня, 5 вересня, у Києві вкотре надійшло фейкове повідомлення про мінування. Цього разу поліція отримала повідомлення про замінування ТРЦ, вокзалів і медзакладів столиці.