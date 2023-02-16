Лидер британской оппозиции неожиданно приехал в Киев: какова цель визита

В четверг, 16 февраля, стало известно, что британский чиновник Кир Стармер посетил столицу Украины. Предварительно визит чиновника не анонсировали.

Известно, что лидер британской оппозиции намерен стать следующим премьер-министром Великобритании. В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским.

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Что Стармер делал в Киеве

Перед встречей с президентом Стармер посетил Бучу – место массового убийства мирных жителей – и Ирпень, разрушенный российскими бомбардировками. Он также встретился с экспертами по правам человека и реконструкции.

Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц в окрестностях Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть должное возмещение ущерба при восстановлении Украины,

– сказал Стармер.

Кроме того, он пообещал, что у Украины всегда будет "непреклонная поддержка" его партии.

Как прошла встреча с Зеленским

Глава государства отметил, что один из наших приоритетов сегодня – дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания.

Следовательно, по словам Зеленского, визит лидера Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера очень важен.

Зеленский встретился со Стармером: смотрите видео

"В ходе встречи мы обсудили ситуацию на передовой и возможное развитие событий на фронте в ближайшие месяцы, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление нашего государства, а также создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что необходимо обеспечить справедливость, ведь украинцы, потерявшие своих родных, ждут этого.

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