США и Европа имеют много аргументов: может ли Макрон повлиять на позицию Си Цзиньпина
Си Цзиньпин впервые за 5 лет собирается посетить ЕС, в частности Францию. Эммануэль Макрон планирует наладить лучшие связи с лидером Китая, а также призвать его уговорить Владимира Путина прекратить войну в Украине.
В эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких предположил, будут ли очередные переговоры с Си Цзиньпином продуктивными. В то же время китайский лидер имеет глобальные планы – переманить Европу от США на свою сторону.
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Китай отстаивает свою позицию
Политолог убежден, что встреча Макрона и Си Цзиньпина будет продуктивной и будет определенный прогресс в позиции Китая, но вряд ли ситуация кардинально изменится.
КНР интересует не столько Украина, как будущее построссийского пространства,
– отметил Гладких.
Китайцы сегодня являются основными бенефициарами войны, ведь фактически получили в колониальную зависимость огромные просторы нынешней России, рынок для потребления своих товаров, ресурсную базу для производства товаров.
Несмотря на это, основными торговыми партнерами Пекина остаются Соединенные Штаты и Европа, а не Россия. Ведь российский рынок не компенсирует для китайских компаний потерю европейского или американского потребителя. Соответственно Запад имеет много аргументов, чтобы корректировать позицию Китая.
КНР отстаивает собственную позицию – как выжать максимум из нынешней ситуации и как минимизировать риски, которые могут быть связаны с коллапсом или поражением России,
– сказал политолог.
По его словам, Пекин точно не заинтересован в том, чтобы Москва вышла из этой войны усиленной, ведь если так произойдет, то Китай потеряет привилегированный статус и диспаритетные отношения с Россией.
Россия – разменная монета для Китая
Для Украины принципиально важно, чтобы Китай минимизировал свою помощь России. По мнению Гладких, в этом плане наши партнеры будут давить на КНР.
Пакеты помощи, которые недавно приняли союзники, направлены на то, чтобы усилить способность Украины достигать поставленных целей на поле боя. В то же время Китай откроет линию помощи россиянам и эффективность поддержки Украины упадет,
– добавил политолог.
Китай, КНДР и Иран имеют в этой войне собственные интересы. В некоторых вопросах они совпадают, но не отождествляются и для них Россия является лишь разменной монетой, которой они готовы рассчитаться за определенные привилегии или достижения в отношениях с цивилизованным миром.
Отношения Китая с Западом
- Китай стал более открытым к переговорам и пытается найти баланс в своих отношениях, прежде всего с Соединенными Штатами и Евросоюзом.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Китай 24 апреля, чтобы поговорить о недопустимости поддержки России, включая товары двойного назначения. В США считают, что позиция Пекина по войне в Украине далека от нейтралитета.
- Накануне визита Госсекретаря США в Китай, президент Джо Байден провел телефонный разговор с китайским лидером. В частности, Байден акцентировал на необходимости сдерживания КНДР, чтобы та не предоставляла оружие России.