Лидер республиканцев поддержал Украину перед выборами: но не все так однозначно
Источник:CNN
Американский республиканец Кевин Маккарти заявил, что очень поддерживает Украину. В то же время, если его партия одержит победу, украинские запросы о помощи не будут поддерживаться автоматически.
Маккарти – лидер Республиканской партии в Палате представителей США – может занять пост спикера. Если он победит, его коллеги будут требовать от Украины большей подотчетности в вопросах поставок оружия.
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Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы направляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это,
– заявил Маккарти.
Лидер республиканцев в Сенате призвал увеличить поставки
Тем временем Митч Макконнелл – лидер республиканцев в Сенате – призвал увеличить и ускорить поставки оружия в Украину. Он добавил, что говорится в целом о дополнительной противовоздушной обороне, дальнобойной артиллерии и гуманитарной и экономической поддержке.
По словам Макконнелла, США "должны сделать больше".Обратите внимание! Между тем Марджори Тейлор Грин – представитель республиканцев – отметилась одиозным заявлением
Что говорит советник Байдена
Джейк Салливан – советник президента США по национальной безопасности – во время визита в Киев заявил, что поддержка Штатов останется непоколебимой. Наличие необходимых ресурсов будет обеспечено.
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