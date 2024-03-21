Даже Венгрия: в ЕС договорились дать замороженные активы на военную помощь Украине

Европейские лидеры достигли политического решения о передаче доходов от замороженных активов. В частности, их должны передать на военную помощь Украине.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. За это решение проголосовала даже Венгрия, передает 24 Канал.

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Лидеры ЕС политически договорились передать замороженные активы Украине

В ходе саммита ЕС руководители европейских государств приняли политическое решение передать доходы, которые генерируют замороженные активы России, на военные нужды Украины. Все 27 государств-членов проголосовали за, даже Венгрия.

Далее это решение должны проработать на уровне рабочих групп и определить, сколько именно денег пойдут на военные нужды для Киева.

Сейчас рабочие группы должны сесть за юридический текст и посмотреть, какой именно процент, и будут ли эти средства идти в Европейский фонд мира. Но общий принцип сегодня согласован,

– сказал собеседник.

Прокомментировал информацию о возможной передаче замороженных российских активов Украине на военную помощь и председатель Европейского Совета Шарль Мишель в соцсети Х. Он заявил, что Евросоюз наращивает военную поддержку Украины, в частности, боеприпасами, ракетами, системами ПВО.

"Сейчас мы пересматриваем прогресс в использовании неожиданных доходов от замороженных активов России для Украины, включая военную поддержку", – пояснил он.

ЕС продвинулся в вопросе закупки снарядов для Украины

До этого решения советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан сообщал, что его страна не поддерживает передачу замороженных российских активов на военную помощь Украине. Так, он отмечал, что эти деньги Венгрия может выделить на невоенную помощь, в частности, на послевоенное восстановление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что европейцы наконец пришли к консенсусу, о котором наша страна давно просила. В частности, это позволить использовать европейские деньги на закупку боеприпасов в третьих странах.

"Потому что сначала европейцы хотели только сами у себя покупать. Это очень позитивная история для защиты и развития национального производителя европейского, но это не решало проблему, потому что оборонная индустрия она не способна полностью удовлетворить потребности Украины и, собственно, европейские", – пояснил глава МИД.

Он подчеркнул, что пока осталось еще одно решение принять – это запретить экспорт снарядов изготовленных в Европе в третьи страны. По словам министра, на этом направлении тоже есть продвижение.

Кроме того, Кулеба рассказал, что в Европе и Северной Америке происходит процесс развертывания новых линий производства снарядов и производства другого военного вооружения.

К сожалению, этот процесс активная фаза началась только сейчас, надо было начинать не позднее начала 2023 года, но процесс движется, новые мощности создаются,

– отметил министр.

Он также отметил, что украинские военные получают значительную долю того, что произведено в Европе для защиты себя и всего европейского континента.

Евросоюз усилит военную помощь Украине

Евросовет призывает Совет ЕС продолжить работать над передачей доходов от замороженных активов РФ для финансирования военной поддержки Украины. Об этом говорится в выводах заседания европейских лидеров в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

В финальном коммюнике европейские лидеры согласились оказывать всю необходимую помощь столько, сколько это будет нужно. Евросоюз приветствовал инициативу Чехии по закупке снарядов за пределами ЕС.

"Поскольку Украина осуществляет свое неотчуждаемое право на самооборону, ей срочно нужны системы ПВО, боеприпасы и ракеты. В этот критический момент Европейский Союз и страны-члены ускорят и усилят предоставление всей необходимой военной помощи", – говорится в совместном заявлении лидеров.

Европейские лидеры также призвали усилить санкции против России, Беларуси, Северной Кореи и Ирана. Они отметили необходимость прекратить обход санкций через третьи страны и дочерние компании. Евросоюз также пригрозил ответом Ирану, если поступит подтверждение, что страна передает баллистические ракеты Москве.

Если Иран сделает это, Европейский Союз готов ответить быстро и в координации с международными партнерами, в частности новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана,

– пишут в документе.

Евросовет также осудил депортацию украинских детей и проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Украины и не признает их результаты.