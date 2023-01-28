Кто теперь удерживает политическое лидерство в Европе: политолог проанализировал действия стран
Вероятно, после победы Украины в войне против России будет создан еще один союз. Туда войдут все страны с активной противороссийской позицией.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Клочок. По его словам, Европа ждет, что место лидера займет Германия.
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За кем лидерство в Европе
Валерий Клочок подчеркнул, что среди европейских стран лидера пока нет.
Есть попытка назначить или рекомендовать взять лидерство именно Германии, потому что все страны обращаются в Германию.
– подчеркнул он.
По его мнению, практически весь Европейский Союз надеется, что ответственность на себя возьмет Германия и ее канцлер Олаф Шольц. Но политический лидер не проявляет такого желания.
Политолог подчеркнул, что в настоящее время нельзя выделить какую-либо конкретную страну, которая может занять место главы танковой или Путинской коалиции.
"Европейский Союз, к сожалению, долгие годы не понимал угрозы. Сегодня, когда она есть, он еще не осознает масштабов", – объяснил он.
Клочок рассказал, что ЕС не является военно-политическим союзом, поскольку с самого начала был создан с экономическими и политическими целями. Однако со временем такое объединение стран Восточной Европы может быть создано и нуждается в лидере.
Что касается военно-политического союза на европейском континенте, то это место может занять все-таки Великобритания.
– сосредоточил внимание он.
Поэтому по итогам войны России против Украины должно быть принято какое-то решение.
Валерий Клочок рассказал, как распределится лидерство в Европе после победы Украины над Россией: смотрите видео
Почему у стран Европы разная позиция
Валерий Клочок рассказал, что скорость принятия решения странами Европы в контексте помощи Украине и противодействия России объясняется прошлым.
У кого есть историческая память, которая побуждает к принятию таких решений, а у кого нет такого исторического наследия,
– подчеркнул он.
По словам политолога, это касается, в первую очередь, Германии и Франции.
"Вместо этого Польша, страны Балтии действительно страдали и от немецкого нашествия, и от российского вторжения", – обратил внимание он.
Поэтому решения в этих государствах принимаются гораздо быстрее и увереннее.
Что не так с Германией
Политолог объяснил, что мнение о том, что передача Украине танков Leopard будет трактоваться как противостояние между немцами и россиянами, это признак пророссийского нарратива.
Германия пытается не зацикливаться только на историческом контексте.
Если сравнить эти 11 месяцев, то позиция Германии в марте 2022 года и позиция сейчас – это совсем две разные вещи. Помощь, которую оказывает Германия, действительно велика,
– объяснил он.
Клочок рассказал, что помощь от Германии выходит на один уровень с военной и финансовой поддержкой Великобритании. Однако именно неторопливость в принятии решений Шольца иногда мешает.
"Впрочем, осенью прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, терпевший российскую агрессию, объявил фактически Россию врагом Германии. И Германия постепенно выстраивает свою политику против России", – подчеркнул он.
По мнению политолога, Германия заявляет, что в Украине никогда не будет НАТОвских самолетов, а это значит, что они точно будут. Такая же ситуация была с танками Leopard, которые все же будут использовать ВСУ для совместной победы над Россией.
Украина может получить истребители от Запада: основное
- Заметим, что Великобритания готова передать Украине истребители. Правда, есть одно условие, которое зависит напрямую от русской армии.
- Нам самолеты передадут, когда русские войска отойдут. После этого истребители будут патрулировать воздушное пространство над Украиной. Правда, пока непонятно, что кроется за словами "уход". Или это о частичном освобождении нашего государства или полном.
- Добавим, что сейчас ведутся серьезные дебаты вокруг передачи Украине истребителей F-16 Часть государств-союзников это всячески поддерживает. Но есть и те, кто опасается такого решения. Мол, это станет причиной эскалации.
- Но это еще не все. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что нашего государства ждет немалая военная помощь. Речь идет о том, что международные партнеры передадут нам 321 тяжелый танк. Остается одно "но": мы не знаем, когда это будет.