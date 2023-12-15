Главное препятствие – даже не Орбан: детали голосования в Брюсселе за помощь Киеву

Европейские лидеры 14 декабря приняли историческое для Украины решение о начале переговоров по вступлению в ЕС. Однако, принять финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро не смогли, ведь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето.

Корреспондентка 24 Канала София Назаренко, которая находится на саммите Европейского совета, рассказала детали голосования за выделение помощи Киеву. Отметим, что в конце 2023 года заканчиваются выделенные Киеву средства от ЕС, поэтому принятие этого решения крайне важно для Украины.

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Почему отложили принятие решения о выделении 50 миллиардов евро

Главной темой Евросоюза был пересмотр многолетнего бюджета. Ведь из-за новых вызовов, в частности, пандемии коронавируса, войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке, лидеры решили внести изменения в европейский бюджет. Страны-члены ЕС решили отвечать на вызовы истории и увеличить финансирование.

3 октября Европарламент поддержал инициативу, которая предусматривает создание Украинского фонда – нового финансового инструмента для Украины объемом до 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год.

Дискуссии в Брюсселе продолжались до 3 часов ночи и в конце концов пересмотр бюджета был отложен на начало января 2024 года.

После чего президент Европейского Совета Шарль Мишель вышел и прокомментировал отсутствие решения о выделении 50 миллиардов евро для Украины. Он говорил, что 26 государств-членов ЕС поддерживают отсрочку пересмотра бюджета. Деньги от ЕС будут предоставлены нашей стране в виде грантов на низкопроцентные кредиты.

По словам Шарля Мишеля, предложение имело "широкую поддержку среди 26 государств-членов ЕС", а одна страна выступила против. Впрочем, главной причиной откладывания решения является не вето со стороны Орбана, а необходимость Швеции проконсультироваться с парламентом. Поэтому Европейский совет проведет внеочередное заседание в начале 2024 года.

Шарль Мишель заверил, что деньги для Украины будут и подчеркнул, что наше государство может рассчитывать на ЕС. Для Киева это решение очень важно, поскольку последний транш от Евросоюза в рамках макрофинансовой помощи Украина получит в январе.

"Я хотел бы послать положительный и успокаивающий сигнал, потому что у нас есть инструменты, чтобы гарантировать, что мы надежны и что украинцы могут рассчитывать на нашу поддержку. И когда я настаивал на долгосрочном бюджете, являющемся политическим обязательством, поддержанным 26 государствами-членами, когда Швеция это официально поддержит. Это значит, что в этом бюджете у нас пакет на 50 миллиардов для Украины,

– сказал Мишель.

Еще одним положительным моментом для Украины стало согласование 12 санкционного пакета против России. Европейские лидеры согласовали детали новых ограничений против Москвы, но о них станет известно со временем.

Сейчас в Европейском совете не проходят заседания. Во второй день саммита ЕС на повестке дня будут вопросы растущего антисемитизма в Европе и события на Ближнем Востоке.

Всегда есть "план Б"

Сейчас в сети активно распространяется информация, что выделение дополнительного финансирования Украине заблокировал Орбан. Но Шарль Мишель призывает Украину видеть положительные сигналы и убеждает, что все будет хорошо. Также говорит, что есть инструменты, которые позволят принять решение даже без Венгрии.

Другим инструментом может быть то, что 26 государств-членов, выступающих за оказание поддержки, просто выделят средства из своих национальных бюджетов и передадут Украине. В кулуарах убеждены, что это не проблематический вопрос.

Исторический саммит ЕС для Украины